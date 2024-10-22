В Одессе создали горячую линию для предпринимателей

Работница колл-центра отвечает на обращение. Фото: иллюстративный/freepik

В Одесской области была создана горячая линия для предпринимателей. С ее помощью бизнес сможет получить ответы на вопросы, разъяснения или справочную информацию.

Об этом сообщили в Одесской ОВА.

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Куда обращаться

Воспользоваться услугой можно следующим образом:

позвонив по телефону +380 63 10 00 317;

отправив текстовое сообщение этим номером через мессенджеры WhatsApp или Signal.

Часы работы линии: понедельник — четверг с 09:00 до 18:00, пятница — с 9:00 до 16:45.

Какие еще горячие линии созданы в Одесской области

Напомним, в Одесской области была создана горячая линия для пациентов. С ее помощью можно жаловаться на вымогательство в больницах. Телефоны горячей линии:

050-418-82-77;

063-625-00-23;

048-753-31-44.

Также в Одесской области мошенники выманивают деньги, прикрываясь именем главы ОВА.