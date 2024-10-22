В Одессе создали горячую линию для предпринимателей

Помощь предпринимателям — в Одесской ОВА создали новый сервис
22 октября 2024 12:28
Работница колл-центра отвечает на обращение. Фото: иллюстративный/freepik
В Одесской области была создана горячая линия для предпринимателей. С ее помощью бизнес сможет получить ответы на вопросы, разъяснения или справочную информацию.
Об этом сообщили в Одесской ОВА.
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Куда обращаться
Воспользоваться услугой можно следующим образом:
- позвонив по телефону +380 63 10 00 317;
- отправив текстовое сообщение этим номером через мессенджеры WhatsApp или Signal.
Часы работы линии: понедельник — четверг с 09:00 до 18:00, пятница — с 9:00 до 16:45.
Какие еще горячие линии созданы в Одесской области
Напомним, в Одесской области была создана горячая линия для пациентов. С ее помощью можно жаловаться на вымогательство в больницах. Телефоны горячей линии:
- 050-418-82-77;
- 063-625-00-23;
- 048-753-31-44.
Также в Одесской области мошенники выманивают деньги, прикрываясь именем главы ОВА.
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