Допомогли злочинцям тікати — правоохоронці затримали помічників вбивць на Одещині

Правоохоронці викрили військових, які допомогли вбивцям поліцейського. Фото: ДБР

Двоє військовослужбовців вирішили допомогти чоловікам, яких розшукували за вбивство правоохоронця. Один з помічників доставив їм документи, інший — надав транспорт для втечі.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Деталі справи

Двоє чоловіків, які проходили військову службу в одній з частин Одеської області, вирішили допомогти Валерію та Віталію Василаке, які здійснили стрілянину та вбили правоохоронця.

Так, один з військових передав автівку для втечі злочинців за кордон, а інший — забрав й віддав вбивцям закордонні паспорти та мобільний телефон.

Що загрожує

Наразі за приховування тяжкого злочину військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч.1 ст. 396 ККУ — злочин карається до трьох років позбавленням волі. Другому, який самовільно залишив військову частину, повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 407 ККУ — йому загрожує до десяти років позбавлення волі

Вбивство на Вінничині — вирок для нападників

Нагадаємо, що затриманих батька та сина, Валерія та Віталія Василаке, звинувачують у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 348 та ч. 1 ст. 263 КК України). За скоєне їм загрожує покарання до довічного ув’язнення.



Вінницький міський суд у понеділок, 22 квітня, відправив під варту Валерія Василаке, підозрюваного у вбивстві поліцейського. Він проведе два місяці під вартою без можливості внесення застави. Аналогічний вирок отримав і його син, Віталій.