Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Допомогли злочинцям тікати — правоохоронці затримали помічників вбивць на Одещині arrow

Допомогли злочинцям тікати — правоохоронці затримали помічників вбивць на Одещині

26 квітня 2024 12:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Допомогли злочинцям тікати — правоохоронці затримали помічників вбивць на Одещині
Правоохоронці викрили військових, які допомогли вбивцям поліцейського. Фото: ДБР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Двоє військовослужбовців вирішили допомогти чоловікам, яких розшукували за вбивство правоохоронця. Один з помічників доставив їм документи, інший — надав транспорт для втечі.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Читайте також:

Деталі справи

Двоє чоловіків, які проходили військову службу в одній з частин Одеської області, вирішили допомогти Валерію та Віталію Василаке, які здійснили стрілянину та вбили правоохоронця.  

Так, один з військових передав автівку для втечі злочинців за кордон, а інший — забрав й віддав вбивцям закордонні паспорти та мобільний телефон.

Що загрожує

Наразі за приховування тяжкого злочину військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч.1 ст. 396 ККУ — злочин карається до трьох років позбавленням волі. Другому, який самовільно залишив військову частину, повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 407 ККУ — йому загрожує до десяти років позбавлення волі

Вбивство на Вінничині — вирок для нападників

Нагадаємо, що затриманих батька та сина, Валерія та Віталія Василаке, звинувачують у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 348 та ч. 1 ст. 263 КК України). За скоєне їм загрожує покарання до довічного ув’язнення.  
 
Вінницький міський суд у понеділок, 22 квітня, відправив під варту Валерія Василаке, підозрюваного у вбивстві поліцейського. Він проведе два місяці під вартою без можливості внесення застави.  Аналогічний вирок отримав і його син, Віталій.

Одеса
ДБР
вбивство
поліція
Одеська область
Кримінал
Новини Одеси
злочин
вбивця

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри