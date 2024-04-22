Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Військовослужбовці, які самовільно лишили частину на Одещині, перевозили гранати — подробиці arrow

Військовослужбовці, які самовільно лишили частину на Одещині, перевозили гранати — подробиці

22 квітня 2024 13:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Військовослужбовці, які самовільно лишили частину на Одещині, перевозили гранати — подробиці
Граната у руці чоловіка. Фото: VOL.GP.GOV.UA
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Злочинці, які вбили поліцейського на Вінниччині, перевозили боєприпаси у салоні свого автомобіля. Наразі обох підозрюваних затримали та вже оголосили про підозри, їм загрожує довічне ув'язення. 

Про це в етері телемарафону заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Читайте також:

Глава МВС зазначив, що двоє військовослужбовців, які втекли з Одещини, в салоні свого автомобіля перевозили гранати. Потім боєприпаси вони скинули у воду. Проте щодо мотиву їхніх вчинків —це вже встановить слідство. 

"Ми розуміємо, що дійсно вони перевозили боєприпаси, гранати. Вони вже вказали, де знаходяться скинуті у водойму гранати в ящиках. Наразі ж на місці працюють криміналісти, слідчі та, відповідно, водолази. Що стосується зброї, з якої був застрелений наш поліцейський, то наразі ми розуміємо, де цей пістолет. Знаряддя вбивства вже вилучено і буде залучено до матеріалів кримінального провадження", — зазначив Ігор Клименко.

Стан постраждалого поліцейського

Також міністр розповів, що поранений поліцейський наразі перебуває у лікарні. Хоча його стан середній, лікарі сподіваються на швидке одужання правоохоронця. 

"У нього середньотяжкий стан, але стабільний на сьогодні. Лікарі дають позитивний прогноз", — зазначив він. 

Як діяли поліцейські

Міністр зазначив, що правоохоронці виконували свої функціональні обов’язки щодо патрулювання і реагування, тому й зупинили автівку нападників. 

"Саме поліцейські їхали з виклику та везли у машині затриманого — домашнього насильника. О другій годині ночі — під час дії комендантської години — поліцейські побачили та зупинили автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху", — пояснив Ігор Клименко. 

Нагадаємо, що сьогодні на Вінниччині відбулося прощання із загиблим 20-річним поліцейським  Максимом Зарецьким. Під час нічного патрулювання його застрілили двоє чоловіків, які втекли з військової частини на Одещині. 

Наразі Офіс Генпрокурора підтвердив, що обом злочинцям — Валерію та Віталію Василаке — висунуть обвинувачення у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

МВС
Одеса
вбивство
Вінниця
поліція
граната
Одеська область
Вінницька область
боєприпаси
Кримінал
Новини Одеси
Ігор Клименко

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

Розклад ефірів

Всі ефіри