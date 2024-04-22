Військовослужбовці, які самовільно лишили частину на Одещині, перевозили гранати — подробиці

Граната у руці чоловіка. Фото: VOL.GP.GOV.UA

Злочинці, які вбили поліцейського на Вінниччині, перевозили боєприпаси у салоні свого автомобіля. Наразі обох підозрюваних затримали та вже оголосили про підозри, їм загрожує довічне ув'язення.

Про це в етері телемарафону заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Читайте також:

Глава МВС зазначив, що двоє військовослужбовців, які втекли з Одещини, в салоні свого автомобіля перевозили гранати. Потім боєприпаси вони скинули у воду. Проте щодо мотиву їхніх вчинків —це вже встановить слідство.

"Ми розуміємо, що дійсно вони перевозили боєприпаси, гранати. Вони вже вказали, де знаходяться скинуті у водойму гранати в ящиках. Наразі ж на місці працюють криміналісти, слідчі та, відповідно, водолази. Що стосується зброї, з якої був застрелений наш поліцейський, то наразі ми розуміємо, де цей пістолет. Знаряддя вбивства вже вилучено і буде залучено до матеріалів кримінального провадження", — зазначив Ігор Клименко.

Стан постраждалого поліцейського

Також міністр розповів, що поранений поліцейський наразі перебуває у лікарні. Хоча його стан середній, лікарі сподіваються на швидке одужання правоохоронця.

"У нього середньотяжкий стан, але стабільний на сьогодні. Лікарі дають позитивний прогноз", — зазначив він.

Як діяли поліцейські

Міністр зазначив, що правоохоронці виконували свої функціональні обов’язки щодо патрулювання і реагування, тому й зупинили автівку нападників.

"Саме поліцейські їхали з виклику та везли у машині затриманого — домашнього насильника. О другій годині ночі — під час дії комендантської години — поліцейські побачили та зупинили автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху", — пояснив Ігор Клименко.

Нагадаємо, що сьогодні на Вінниччині відбулося прощання із загиблим 20-річним поліцейським Максимом Зарецьким. Під час нічного патрулювання його застрілили двоє чоловіків, які втекли з військової частини на Одещині.

Наразі Офіс Генпрокурора підтвердив, що обом злочинцям — Валерію та Віталію Василаке — висунуть обвинувачення у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.