Военнослужащие, самовольно оставившие часть в Одесской области, перевозили гранаты — подробности

Граната в руке мужчины. Фото: VOL.GP.GOV.UA

Преступники, убившие полицейского в Винницкой области, перевозили боеприпасы в салоне своего автомобиля. Оба подозреваемых задержали и уже объявили о подозрениях, им грозит пожизненное заключение.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Читайте также:

Глава МВД отметил, что двое военнослужащих, сбежавших из Одесщины, в салоне своего автомобиля перевозили гранаты. Затем боеприпасы они сбросили в воду. Однако по поводу их поступков — это уже установит следствие.

"Мы понимаем, что действительно они перевозили боеприпасы, гранаты. Они уже указали, где находятся сброшенные в водоем гранаты в ящиках. Сейчас же на месте работают криминалисты, следователи и, соответственно, водолазы. Что касается оружия, из которого был застрелен наш полицейский, то на данный момент мы понимаем, где этот пистолет. Орудие убийства уже изъято и будет включено в материалы уголовного расследования", — отметил Игорь Клименко.

Состояние пострадавшего полицейского

Также министр рассказал, что раненый полицейский находится в больнице. Хотя его состояние среднее, врачи надеются на скорейшее выздоровление правоохранителя.

"У него среднетяжелое состояние, но стабильное на данный момент. Врачи дают положительный прогноз", — отметил он.

Как действовали полицейские

Министр отметил, что правоохранители выполняли свои функциональные обязанности по патрулированию и реагированию, поэтому и остановили автомобиль нападающих.

"Как раз полицейские ехали по вызову и везли в машине задержанного — домашнего насильника. В два часа ночи — во время действия комендантского часа — полицейские увидели и остановили автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения" , — пояснил Игорь Клименко.

Напомним, что сегодня в Винницкой области состоялось прощание с погибшим 20-летним полицейским Максимом Зарецким. Во время ночного патрулирования его застрелили двое мужчин, сбежавших из воинской части в Одесской области.

Офис Генпрокурора подтвердил, что обоим преступникам — Валерию и Виталию Василаке — предъявят обвинения в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.