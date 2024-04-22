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Вбивцям поліцейського, яких затримали на Одещині, висунули обвинувачення — що загрожує

22 квітня 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Вбивцям поліцейського, яких затримали на Одещині, висунули обвинувачення — що загрожує
Правоохоронці висунули звинувачення вбивцям поліцейського. Фото: Офіс генерального прокурора
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Двом військовослужбовцям, батьку та сину, висунули обвинувачення у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві. Наразі Валерію та Віталію Василаке загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генеральнго прокурора.

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Які обвинувачення

Двом військовослужбовцям, батьку та сину, повідомили про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами згідно ст. 348 КК України та  ч. 1 ст. 263 КК України. 

Окрім цього, Валерію та Віталію висунуті обвинувачення у дезертирстві зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану згідно ч. 4 ст. 408 КК України. За даними слідства, 19 квітня батько та син викрали табельний пістолет, який був закріплений за одним з них, та самовільно покинули військову частину в Одеській області. Максимальне покарання за скоєні ними злочини — довічне ув'язнення. 
 

Вбивцям поліцейського, яких затримали на Одещині, висунули обвинувачення — що загрожує - фото 1
Правоохоронці вилучили зброю та документи у військовослужбовців. Фото: Офіс генерального прокурора

Вбивство на Вінниччині — що відомо

Раніше ми писали, що на Вінниччині невідомі особи у камуфляжі здійснили напад на поліцейських. Інцидент, за повідомленням, трапився вночі в Гайсинському районі на автодорозі між селами Флорино-Єланець та Бершадь. 
 

Речниця Нацполіції розповіла, що нападники переховувалися у закинутій будівлі й мали наміри виїхати за кордон. За її словами, ймовірною причиною нападу стало те, що Віталій та Валерій перевозили боєприпаси в салоні свого авто.

"Вони кажуть, що перевозили бойові гранати, і ніби це стало причиною нападу. Але як це було насправді, встановить слідство, коли будуть знайдені ці речові докази", — сказала вона.

Що на відео

Пізніше у мережі з'явилося відео з бодікамери. За даними, отриманими з відеофіксації, ситуація на дорозі почалася мирно: водій та пасажир автомобіля спілкувалися з правоохоронцями, передали документи для перевірки й увесь час дотримувалися вимог правоохоронців. Однак пізніше пасажир авто раптово напав на правоохоронця та відкрив стрілянину. У результаті цього нападу загинув рядовий поліції Максим Зарецький, який народився у 2004 році. Капітан Максим Шарапанський отримав поранення. Злочинці втекли з місця події. Їх шукали у Вінницькій та Одеській областях.

Пізніше у Генеральному штабі підтвердили, що на ймовірному відео розстрілу патрульних на Вінниччині, яке поширюють ЗМІ, присутні військовослужбовці однієї з частин ЗСУ. Вони належать до Сухопутних військ. 

Нагадаємо, що нападників на поліцейських затримали в Одеській області. Відомо, що це двоє військових, батько та син, 52 та 26 років. Вони уродженці Вінницької області.

Одеса
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