Поліцейського на Вінничині розстріляли військовослужбовці — у Генштабі підтвердили

Чоловіки, що розстріляли поліцейського заправляють машину. Фото: скриншот

У Генеральному штабі підтвердили, що на ймовірному відео розстрілу патрульних на Вінниччині, яке поширюють ЗМІ, присутні військовослужбовці однієї з частин ЗСУ. Вони належать до сухопутних військ.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу.

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Реакція Генштабу

"На відео, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України", — йдеться у повідомленні.

Водночас у Сухопутних військах наголосили, що нададуть "максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні у вбивстві поліцейського". У командуванні також висловили співчуття родині загиблого чоловіка.

"Схиляємо голови в жалобі разом з працівниками Національної поліції України, які з нами виконують завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності Україну. Це непоправна втрата, винні у цьому злочині повинні понести найсуворіше покарання", — наголосили у Сухопутних військах.

Вбивство на Вінниччині: що відомо

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Вінниччині невідомі особи у камуфляжі здійснили напад на поліцейських. Інцидент, за повідомленням, трапився вночі в Гайсинському районі на автодорозі між селами Флорино-Єланець та Бершадь. Пізніше у мережі з'явилося відео з бодікамери.

Що на відео

За даними, отриманими з відеофіксації, ситуація на дорозі почалася мирно: водій та пасажир автомобіля спілкувалися з правоохоронцями, передали документи для перевірки й увесь час дотримувалися вимог правоохоронців. Однак пізніше пасажир авто раптово напав на правоохоронця та відкрив стрілянину. У результаті цього нападу загинув рядовий поліції Максим Зарецький, який народився у 2004 році. Капітан Максим Шарапанський отримав поранення. Злочинці втекли з місця події. Деякі ЗМІ повідомляють, що це батько з сином — Валерій та Віталій Василаке. У Вінницькій та Одеській областях введено план "перехват".