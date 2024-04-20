Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Полицейского на Винничине расстреляли военнослужащие — в Генштабе подтвердили arrow

Полицейского на Винничине расстреляли военнослужащие — в Генштабе подтвердили

20 апреля 2024 15:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Полицейского на Винничине расстреляли военнослужащие — в Генштабе подтвердили
Мужчины, расстрелявшие полицейского, заправляют машину. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Генеральном штабе подтвердили, что на вероятном видео расстреле патрульных в Винницкой области, которое распространяют СМИ, присутствуют военнослужащие одной из частей ВСУ. Они принадлежат к сухопутным войскам.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба.

Читайте также:

Реакция Генштаба

"На видео, которое распространяется в СМИ, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

В то же время в Сухопутных войсках отметили, что окажут "максимальное содействие во всестороннем и беспристрастном расследовании в убийстве полицейского". В командовании также выразили соболезнования семье погибшего мужчины.

"Склоняем председателя в трауре вместе с работниками Национальной полиции Украины, которые с нами выполняют задачи по защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Это непоправимая потеря, виновные в этом преступлении должны понести самое суровое наказание", — подчеркнули в Сухопутных войсках.

Убийство в Винницкой области: что известно

Напомним, ранее мы писали, что в Винницкой области неизвестные в камуфляже совершили нападение на полицейских. Инцидент, по сообщению, произошел ночью в Гайсинском районе на автодороге между селами Флорино-Еланец и Бершадь. Позже в сети появилось видео с бодикамеры.

Что на видео

По данным, полученным из видеофиксации, ситуация на дороге началась мирно: водитель и пассажир автомобиля общались с правоохранителями, передали документы для проверки и все время соблюдали требования правоохранителей. Однако позже пассажир авто внезапно напал на милиционера и открыл стрельбу. В результате этого нападения погиб рядовой полиции Максим Зарецкий, родившийся в 2004 году. Капитан Максим Шарапанский получил ранения. Преступники скрылись с места происшествия. Некоторые СМИ сообщают, что это отец с сыном Валерий и Виталий Василаке. В Винницкой и Одесской областях введен план "перехват".

Одесса
стрельба
Винница
Одесская область
Винницкая область
Одесская ОГА
Новости Одессы
Генштаб ВСУ
военнослужащие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

19 апреля 2024

13:46 Народный синоптик Наталья Диденко предупредила о заморозках — когда ситуация улучшится

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе