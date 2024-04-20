Полицейского на Винничине расстреляли военнослужащие — в Генштабе подтвердили

Мужчины, расстрелявшие полицейского, заправляют машину. Фото: скриншот

В Генеральном штабе подтвердили, что на вероятном видео расстреле патрульных в Винницкой области, которое распространяют СМИ, присутствуют военнослужащие одной из частей ВСУ. Они принадлежат к сухопутным войскам.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба.

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Реакция Генштаба

"На видео, которое распространяется в СМИ, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

В то же время в Сухопутных войсках отметили, что окажут "максимальное содействие во всестороннем и беспристрастном расследовании в убийстве полицейского". В командовании также выразили соболезнования семье погибшего мужчины.

"Склоняем председателя в трауре вместе с работниками Национальной полиции Украины, которые с нами выполняют задачи по защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Это непоправимая потеря, виновные в этом преступлении должны понести самое суровое наказание", — подчеркнули в Сухопутных войсках.

Убийство в Винницкой области: что известно

Напомним, ранее мы писали, что в Винницкой области неизвестные в камуфляже совершили нападение на полицейских. Инцидент, по сообщению, произошел ночью в Гайсинском районе на автодороге между селами Флорино-Еланец и Бершадь. Позже в сети появилось видео с бодикамеры.

Что на видео

По данным, полученным из видеофиксации, ситуация на дороге началась мирно: водитель и пассажир автомобиля общались с правоохранителями, передали документы для проверки и все время соблюдали требования правоохранителей. Однако позже пассажир авто внезапно напал на милиционера и открыл стрельбу. В результате этого нападения погиб рядовой полиции Максим Зарецкий, родившийся в 2004 году. Капитан Максим Шарапанский получил ранения. Преступники скрылись с места происшествия. Некоторые СМИ сообщают, что это отец с сыном Валерий и Виталий Василаке. В Винницкой и Одесской областях введен план "перехват".