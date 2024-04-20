Одеська бригада спростувала інформацію, що вбивці поліцейського їхні військовослужбовці

Чоловіки, яких розшукують за вбивство. Фото: соцмережі.

28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала чутки, що вбивці поліцейського на Вінниччині є військовослужбовцями цієї бригади. Таку інформацію раніше опублікувала низка українських ЗМІ.

У бригаді офіційно відреагували на поширювану в мережі інформацію.

Читайте також:

"Щодо трагічного інциденту з загибеллю поліцейського, який відбувся в селі Флорине Вінницької області сьогодні вночі. Дві особи, яких розшукують, не є військовослужбовцями 28 ОМБр. Не поширюйте неправдиву інформацію", — написали військові.

Повідомлення бригади. Фото: скриншот.

Оновлено: У Силах оборони півдня України також спростували інформацію, що вбивці є військовослужбовцями 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу. Там повідомили, що чоловіки вже понад рік не мають відношення до цієї бригади.

Повідомлення Сил оборони півдня. Фото: скриншот.

Вбивство на Вінниччині: що відомо

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Вінниччині невідомі особи у камуфляжі здійснили напад на поліцейських. Інцидент, за повідомленням, трапився вночі в Гайсинському районі на автодорозі між селами Флорино-Єланець та Бершадь. Пізніше у мережі з'явилося відео з бодікамери.

Що на відео

За даними, отриманими з відеофіксації, ситуація на дорозі почалася мирно: водій та пасажир автомобіля спілкувалися з правоохоронцями, передали документи для перевірки й увесь час дотримувалися вимог правоохоронців. Однак пізніше пасажир авто раптово напав на правоохоронця та відкрив стрілянину. У результаті цього нападу загинув рядовий поліції Максим Зарецький, який народився у 2004 році. Капітан Максим Шарапанський отримав поранення. Злочинці втекли з місця події. Деякі ЗМІ повідомляють, що це батько з сином — Валерій та Віталій Василаке. У Вінницькій та Одеській областях введено план "перехват".