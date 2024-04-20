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Одеська бригада спростувала інформацію, що вбивці поліцейського їхні військовослужбовці

20 квітня 2024 12:48
оновлено: 13:01
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одеська бригада спростувала інформацію, що вбивці поліцейського їхні військовослужбовці
Чоловіки, яких розшукують за вбивство. Фото: соцмережі.
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала чутки, що вбивці поліцейського на Вінниччині є військовослужбовцями цієї бригади. Таку інформацію раніше опублікувала низка українських ЗМІ. 

У бригаді офіційно відреагували на поширювану в мережі інформацію.

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"Щодо трагічного інциденту з загибеллю поліцейського, який відбувся в селі Флорине Вінницької області сьогодні вночі. Дві особи, яких розшукують, не є військовослужбовцями 28 ОМБр. Не поширюйте неправдиву інформацію", — написали військові. 

Одеська бригада спростувала, що вбивці поліцейського їхні військовослужбовці - фото 1
Повідомлення бригади. Фото: скриншот. 

Оновлено: У Силах оборони півдня України також спростували інформацію, що вбивці є військовослужбовцями 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу. Там повідомили, що чоловіки вже понад рік не мають відношення до цієї бригади.

Одеська бригада спростувала інформацію, що вбивці поліцейського їхні військовослужбовці - фото 2
Повідомлення Сил оборони півдня. Фото: скриншот. 

Вбивство на Вінниччині: що відомо

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Вінниччині невідомі особи у камуфляжі здійснили напад на поліцейських. Інцидент, за повідомленням, трапився вночі в Гайсинському районі на автодорозі між селами Флорино-Єланець та Бершадь. Пізніше у мережі з'явилося відео з бодікамери. 

Що на відео

За даними, отриманими з відеофіксації, ситуація на дорозі почалася мирно: водій та пасажир автомобіля спілкувалися з правоохоронцями, передали документи для перевірки й увесь час дотримувалися вимог правоохоронців. Однак пізніше пасажир авто раптово напав на правоохоронця та відкрив стрілянину. У результаті цього нападу загинув рядовий поліції Максим Зарецький, який народився у 2004 році. Капітан Максим Шарапанський отримав поранення. Злочинці втекли з місця події. Деякі ЗМІ повідомляють, що це батько з сином —  Валерій та Віталій Василаке. У Вінницькій та Одеській областях введено план "перехват". 

Одеса
вбивство
поліція
Одеська область
Одеська ОДА
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