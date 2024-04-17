Бійці бригади ОК "Південь" руйнують техніку та склади окупантів, захищаючи державу

Уражена військова техніка окупантів. Фото: скриншот

Військові однієї з українських бригад, що підпорядковуються ОК "Південь", активно діють на передовій, знищуючи техніку та склади ворожої армії. Захисники держави ні перед чим не зупиняються в своїй місії відстоювання української території від окупантів.

Відео роботи бригади опубліковала пресслужба ОК "Південь".

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Під час останніх бойових дій, оператори БпЛА 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу здійснили низку успішних атак на ворожі позиції, спричинивши значні втрати серед техніки та матеріальних ресурсів противника. Завдяки їхній відваги та високому професіоналізму держава продовжує залишатися непохитною перед агресією окупаційних сил.

"Світла думка, що не треба було до нас лізти, прийшла і до їхніх голів. Але це була остання думка в їхньому нікчемному житті. І донесли їм цю думку оператори БпЛА нашої бригади", — йдеться у повідомленні ОК "Південь".

Бойовики бригади демонструють високий рівень майстерності та відданості своїй рідній землі, забезпечуючи безпеку та захищаючи життя мирного населення. Вони продовжують свою боротьбу на передовій, доки останній окупант не буде вигнаний з українських земель.



Нагадаємо, що українські морпіхи продовжують показувати свою ефективність у боротьбі проти окупантів. Бійці 3-ї окремої бригади морської піхоти продемонстрували неймовірну майстерність та відвагу, здійснивши влучні постріли, які призвели до ефективного знищення техніки та складів росіян.

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