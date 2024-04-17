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Бойцы бригады ОК "Юг" разрушают технику и склады окупантов, защищая государство

17 апреля 2024 13:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Бойцы бригады ОК "Юг" разрушают технику и склады окупантов, защищая государство
Поражена военная техника окупантов. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Военные одной из украинских бригад, подчиняющихся ОК "Юг", активно действуют на передовой, уничтожая технику и склады вражеской армии. Защитники государства ни перед чем не останавливаются в своей миссии отстаивания украинской территории от оккупантов.

Видео работы бригады опубликовала пресс-служба ОК "Юг".

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Во время последних боевых действий операторы БпЛА 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода совершили ряд успешных атак на вражеские позиции, нанеся значительные потери среди техники и материальных ресурсов противника. Благодаря их отваге и высокому профессионализму государство продолжает оставаться непоколебимым перед агрессией оккупационных сил.

"Светлая мысль, что не надо было к нам лезть, пришло и в их головы. Но это была последняя мысль в их ничтожной жизни. И донесли им эту мысль операторы БпЛА нашей бригады", — говорится в сообщении ОК "Юг".

Боевики бригады демонстрируют высокий уровень мастерства и преданности своей родной земле, обеспечивая безопасность и защищая жизнь мирного населения. Они продолжают свою борьбу на передовой, пока последний оккупант не будет изгнан из украинских земель.

Напомним, что украинские морпехи продолжают показывать свою эффективность в борьбе против оккупантов. Бойцы 3-й отдельной бригады морской пехоты продемонстрировали невероятное мастерство и отвагу, произведя меткие выстрелы, которые привели к эффективному уничтожению техники и складов россиян.

Больше о вражеской армии

Мы ранее писали, что россияне в течение длительного срока не используют ракеты типа "Калибр" при нанесении ударов по территории Украины. Однако есть вероятность, что враг имеет эти ракеты на вооружении, но не может использоваться из-за логистических проблем.

Также мы писали, что российский вертолет Ка-27 упал неподалеку от временно оккупированного Крыма. Такая катастрофа могла произойти не только из-за технических неполадок.

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