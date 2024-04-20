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Одесская бригада опровергла информацию, что убийцы полицейского их военнослужащие

20 апреля 2024 12:48
обновлено: 13:01
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Одесская бригада опровергла информацию, что убийцы полицейского их военнослужащие
Мужчины, которых разыскивают за убийство. Фото: Соцсети
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода опровергла слухи, что убийцы полицейского в Винницкой области являются военнослужащими этой бригады. Такую информацию ранее опубликовал ряд украинских СМИ.

В бригаде официально отреагировали на распространяемую в сети информацию.

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"О трагическом инциденте с гибелью полицейского, который произошел в селе Флорине Винницкой области сегодня ночью. Два человека, которых разыскивают, не являются военнослужащими 28 ОМБр. Не распространяйте ложную информацию", — написали военные.

Одесская бригада опровергла, что убийцы полицейского их военнослужащие - фото 1
Сообщение бригады. Фото: скриншот.

Обновлено: В Силах обороны юга Украины также опровергли информацию, что убийцы являются военнослужащими 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода. Там сообщили, что мужчины уже более года не имеют отношения к этой бригаде.

Одесская бригада опровергла информацию, что убийцы полицейского их военнослужащие - фото 2
Сообщение Сил обороны юга Украины. Фото: скриншот

Убийство в Винницкой области: что известно

Напомним, ранее мы писали, что в Винницкой области неизвестные лица в камуфляже совершили нападение на полицейских. Инцидент, по сообщению, произошел ночью в Гайсинском районе на автодороге между селами Флорино-Еланец и Бершадь. Позже в сети появилось видео с бодикамеры.

Что на видео

По данным, полученным из видеофиксации, ситуация на дороге началась мирно: водитель и пассажир автомобиля общались с правоохранителями, передали документы для проверки и все время соблюдали требования правоохранителей. Однако позже пассажир авто внезапно напал на милиционера и открыл стрельбу. В результате этого нападения погиб рядовой полиции Максим Зарецкий, родившийся в 2004 году. Капитан Максим Шарапанский получил ранение. Преступники скрылись с места происшествия. Некоторые СМИ сообщают, что это отец с сыном Валерий и Виталий Василаке. В Винницкой и Одесской областях введен план "перехват".

Одесса
убийство
полиция
Одесская область
Одесская ОГА
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