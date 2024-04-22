Убийцам полицейского, задержанных в Одесской области, предъявлены обвинения — что угрожает

Правоохранители выдвинули обвинения убийцам полицейского. Фото: Офис генерального прокурора

Двоим военнослужащим, отцу и сыну, предъявлены обвинения в убийстве и покушении на жизнь полицейских, а также в дезертирстве. Валерию и Виталию Василаке грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

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Какие обвинения

Двум военнослужащим, отцу и сыну, сообщили о подозрении в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами согласно ст. 348 УК Украины и ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Кроме этого, Валерию и Виталию предъявлены обвинения в дезертирстве с оружием по предварительному сговору группой лиц, совершенное в условиях военного положения согласно ч. 4 ст. 408 УК Украины. По данным следствия, 19 апреля отец и сын похитили табельный пистолет, закрепленный за одним из них, и самовольно покинули военную часть в Одесской области. Максимальное наказание за совершенные ими преступления — пожизненное заключение.

Правоохранители изъяли оружие и документы у военнослужащих. Фото: Офис генерального прокурора

Убийство в Винницкой области — что известно

Ранее мы писали, что в Винницкой области неизвестные в камуфляже совершили нападение на полицейских. Инцидент, по сообщению, произошел ночью в Гайсинском районе на автодороге между селами Флорино-Еланец и Бершадь.

Представительница Нацполиции рассказала, что нападавшие скрывались в заброшенном здании и намеревались уехать за границу. По ее словам, вероятной причиной нападения стало то, что Виталий и Валерий перевозили боеприпасы в салоне своего автомобиля.

"Они говорят, что перевозили боевые гранаты, и будто это стало причиной нападения. Но как это было на самом деле, установит следствие, когда будут найдены эти вещественные доказательства" , — сказала она.

Что на видео

Позже в сети появилось видео с бодикамеры. По данным, полученным из видеофиксации, ситуация на дороге началась мирно: водитель и пассажир автомобиля общались с правоохранителями, передали документы для проверки и все время соблюдали требования правоохранителей. Однако позже пассажир авто внезапно напал на милиционера и открыл стрельбу. В результате этого нападения погиб рядовой полиции Максим Зарецкий, родившийся в 2004 году. Капитан Максим Шарапанский получил ранение. Преступники скрылись с места происшествия. Их искали в Винницкой и Одесской областях.

Позже в Генеральном штабе подтвердили, что на вероятном видео расстреле патрульных в Винницкой области, которое распространяют СМИ, присутствуют военнослужащие одной из частей ВСУ. Они принадлежат к Сухопутным войскам. Оказалось, что

Напомним, что нападавших на полицейских задержали в Одесской области. Известно, что это двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет. Они уроженцы Винницкой области.