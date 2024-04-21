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Вбивство поліцейського на Вінничині — нападників затримали в Одеській області

21 квітня 2024 15:22
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Лілія Швець
редактор
Вбивство поліцейського на Вінничині — нападників затримали в Одеській області
Затримані нападники. Фото: Нацполіція
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Нападників на поліцейських затримали в Одеській області — їм загрожує довічне ув'язнення. Відомо, що це двоє військових, батько та син, 52 та 26 років. Вони уродженці Вінницької області. 

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Затримання зловмисника. Фото: Нацполіція

Деталі затримання

У відомстві повідомили, що поліцейський, який загинув, встиг здійснити постріли та поранити зловмисників. Обставини події та мотиви скоєного злочину встановлюються.

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Поліція затримала вбивць поліцейського. Фото: Нацполіція

Яке покарання за вбивство

За фактом нападу розпочато кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України — вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу. Санкція статті передбачає до довічного позбавлення волі. 

Вбивство на Вінниччині: що відомо

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Вінниччині невідомі особи у камуфляжі здійснили напад на поліцейських. Інцидент, за повідомленням, трапився вночі в Гайсинському районі на автодорозі між селами Флорино-Єланець та Бершадь. Пізніше у мережі з'явилося відео з бодікамери. 

Що на відео

За даними, отриманими з відеофіксації, ситуація на дорозі почалася мирно: водій та пасажир автомобіля спілкувалися з правоохоронцями, передали документи для перевірки й увесь час дотримувалися вимог правоохоронців. Однак пізніше пасажир авто раптово напав на правоохоронця та відкрив стрілянину. У результаті цього нападу загинув рядовий поліції Максим Зарецький, який народився у 2004 році. Капітан Максим Шарапанський отримав поранення. Злочинці втекли з місця події. Їх шукали у Вінницькій та Одеській областях.

Пізніше у Генеральному штабі підтвердили, що на ймовірному відео розстрілу патрульних на Вінниччині, яке поширюють ЗМІ, присутні військовослужбовці однієї з частин ЗСУ. Вони належать до Сухопутних військ. 

Одеса
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напад
стрілянина
Одеська область
Одеська ОДА
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