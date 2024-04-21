Вбивство поліцейського на Вінничині — нападників затримали в Одеській області
Нападників на поліцейських затримали в Одеській області — їм загрожує довічне ув'язнення. Відомо, що це двоє військових, батько та син, 52 та 26 років. Вони уродженці Вінницької області.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Деталі затримання
У відомстві повідомили, що поліцейський, який загинув, встиг здійснити постріли та поранити зловмисників. Обставини події та мотиви скоєного злочину встановлюються.
Яке покарання за вбивство
За фактом нападу розпочато кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України — вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу. Санкція статті передбачає до довічного позбавлення волі.
Вбивство на Вінниччині: що відомо
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Вінниччині невідомі особи у камуфляжі здійснили напад на поліцейських. Інцидент, за повідомленням, трапився вночі в Гайсинському районі на автодорозі між селами Флорино-Єланець та Бершадь. Пізніше у мережі з'явилося відео з бодікамери.
Що на відео
За даними, отриманими з відеофіксації, ситуація на дорозі почалася мирно: водій та пасажир автомобіля спілкувалися з правоохоронцями, передали документи для перевірки й увесь час дотримувалися вимог правоохоронців. Однак пізніше пасажир авто раптово напав на правоохоронця та відкрив стрілянину. У результаті цього нападу загинув рядовий поліції Максим Зарецький, який народився у 2004 році. Капітан Максим Шарапанський отримав поранення. Злочинці втекли з місця події. Їх шукали у Вінницькій та Одеській областях.
Пізніше у Генеральному штабі підтвердили, що на ймовірному відео розстрілу патрульних на Вінниччині, яке поширюють ЗМІ, присутні військовослужбовці однієї з частин ЗСУ. Вони належать до Сухопутних військ.
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