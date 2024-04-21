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Убийц полицейского задержали в Одесской области — подробности

21 апреля 2024 15:22
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Убийц полицейского задержали в Одесской области — подробности
Задержанные нападающие. Фото: Нацполиция
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Нападавших на полицейских задержали в Одесской области — им грозит пожизненное заключение. Известно, что это двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет. Они уроженцы Винницкой области.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Задержание злоумышленника. Фото: Нацполиция

Детали задержания

В ведомстве сообщили, что погибший полицейский успел произвести выстрелы и ранить злоумышленников. Обстоятельства происшествия и мотивы совершенного преступления устанавливаются.

Нападавших на полицейских задержали в Одесской области - фото 2
Полиция задержала убийц полицейского. Фото: Нацполиция

Какое наказание за убийство

По факту нападения начато уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины — убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Убийство в Винницкой области: что известно

Напомним, ранее мы писали, что в Винницкой области неизвестные в камуфляже совершили нападение на полицейских. Инцидент, по сообщению, произошел ночью в Гайсинском районе на автодороге между селами Флорино-Еланец и Бершадь. Позже в сети появилось видео с бодикамеры.

Что на видео

По данным, полученным из видеофиксации, ситуация на дороге началась мирно: водитель и пассажир автомобиля общались с правоохранителями, передали документы для проверки и все время соблюдали требования правоохранителей. Однако позже пассажир авто внезапно напал на милиционера и открыл стрельбу. В результате этого нападения погиб рядовой полиции Максим Зарецкий, родившийся в 2004 году. Капитан Максим Шарапанский получил ранения. Преступники скрылись с места происшествия. Их искали в Винницкой и Одесской областях.

Позже в Генеральном штабе подтвердили, что на вероятном видео расстреле патрульных в Винницкой области, которое распространяют СМИ, присутствуют военнослужащие одной из частей ВСУ. Они принадлежат к Сухопутным войскам.

Одесса
убийство
нападение
стрельба
Одесская область
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