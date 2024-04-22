На Вінничині попрощалися із загиблим поліцейським, якого розстріляли військовослужбовці

Поліцейський, якого вбили двоє військовослужбовців, які втекли з частини на Одещині. фото: Національна поліція України

Сьогодні у місті Бершадь Вінницької області попрощалися з поліцейським Максимом Зарецьким. Правоохоронця застрілили двоє військовослужбовців, які втекли з військової частини на Одещині.

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.



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Прощання із загиблим

Прощатися із Максимом Зарецьким та висловити співчуття родині загиблого прийшли товариші по службі а також жителі міста. У Бершаді сьогодні, 22 квітня, оголошено День жалоби.

У пресслужбі Національної поліції України розповіли, що Максим Зарецький з 2021 навчався у Національній академії внутрішніх справ та півтора роки віддано служив у секторі реагування патрульної поліції.

"Без єдиного сина залишились батьки чоловіка. Він був патріотом, надійним товаришем, сумлінним та відданим справі правоохоронцем", — йдеться у повідомленні.

Поліція оголосила підозри вбивцям поліцейського

Сьогодні слідчі під процесуальним керівництвом Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомили двом військовослужбовцям про підозру у скоєнні злочинів. Затриманих батька та сина, Валерія та Віталія Василаке, звинувачують у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 348 та ч. 1 ст. 263 КК України). За скоєне їм загрожує покарання до довічного ув’язнення.

Вбивство на Вінниччині — що відомо

Раніше ми писали, що на Вінниччині невідомі особи у камуфляжі здійснили напад на поліцейських. Інцидент, за повідомленням, трапився вночі в Гайсинському районі на автодорозі між селами Флорино-Єланець та Бершадь.



Речниця Нацполіції розповіла, що нападники переховувалися у закинутій будівлі й мали наміри виїхати за кордон. За її словами, ймовірною причиною нападу стало те, що Віталій та Валерій перевозили боєприпаси в салоні свого авто.

"Вони кажуть, що перевозили бойові гранати, і ніби це стало причиною нападу. Але як це було насправді, встановить слідство, коли будуть знайдені ці речові докази", — сказала вона.

Що на відео

Пізніше у мережі з'явилося відео з бодікамери. За даними, отриманими з відеофіксації, ситуація на дорозі почалася мирно: водій та пасажир автомобіля спілкувалися з правоохоронцями, передали документи для перевірки й увесь час дотримувалися вимог правоохоронців. Однак пізніше пасажир авто раптово напав на правоохоронця та відкрив стрілянину. У результаті цього нападу загинув рядовий поліції Максим Зарецький, який народився у 2004 році. Капітан Максим Шарапанський отримав поранення. Злочинці втекли з місця події. Їх шукали у Вінницькій та Одеській областях.

Пізніше в Національній поліції повідомили, що підозрюваних затримали в Одеській області. Двоє військових, батько та син, 52 та 26 років — уродженці Вінницької області. Чоловіки проходили службу на Одещині, але самовільно покинули військову частину.