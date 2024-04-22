В Винницкой области простились с погибшим полицейским, которого расстреляли военнослужащие

Полицейский, которого убили двое военнослужащих, сбежавшие из части в Одесской области. фото: Национальная полиция Украины

Сегодня в городе Бершадь Винницкой области простились с полицейским Максимом Зарецким. Правоохранителя застрелили двое военнослужащих, которые сбежали из воинской части в Одесской области.

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Прощание с погибшим

Прощаться с Максимом Зарецким и выразить соболезнования семье погибшего пришли сослуживцы, а также жители города. В Бершаде сегодня, 22 апреля, объявлен День траура.

В пресс-службе Национальной полиции Украины рассказали, что Максим Зарецкий с 2021 года учился в Национальной академии внутренних дел и полтора года преданно служил в секторе реагирования патрульной полиции.

"Без единственного сына остались родители мужа. Он был патриотом, надежным товарищем, добросовестным и преданным делу правоохранителем" , — говорится в сообщении.

Полиция объявила подозрения убийцам полицейского

Сегодня следователи под процессуальным руководством Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона сообщили двум военнослужащим о подозрении в совершении преступлений. Задержанных отца и сына, Валерия и Виталия Василака, обвиняют в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст. 348 и ч. 1 ст. 263 УК Украины). За совершенное им грозит наказание до пожизненного заключения.

Убийство в Винницкой области — что известно

Ранее мы писали, что в Винницкой области неизвестные в камуфляже совершили нападение на полицейских. Инцидент, по сообщению, произошел ночью в Гайсинском районе на автодороге между селами Флорино-Еланец и Бершадь.

Представительница Нацполиции рассказала, что нападавшие скрывались в заброшенном здании и намеревались уехать за границу. По ее словам, вероятной причиной нападения стало то, что Виталий и Валерий перевозили боеприпасы в салоне своего автомобиля.

"Они говорят, что перевозили боевые гранаты, и будто это стало причиной нападения. Но как это было на самом деле, установит следствие, когда будут найдены эти вещественные доказательства", — сказала она.

Что на видео

Позже в сети появилось видео с бодикамеры. По данным, полученным из видеофиксации, ситуация на дороге началась мирно: водитель и пассажир автомобиля общались с правоохранителями, передали документы для проверки и все время соблюдали требования правоохранителей. Однако позже пассажир авто внезапно напал на милиционера и открыл стрельбу. В результате этого нападения погиб рядовой полиции Максим Зарецкий, родившийся в 2004 году. Капитан Максим Шарапанский получил ранения. Преступники скрылись с места происшествия. Их искали в Винницкой и Одесской областях.

Позже в Национальной полиции сообщили, что подозреваемые были задержаны в Одесской области. Двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет - уроженцы Винницкой области. Мужчины проходили службу в Одесской области, но самовольно покинули воинскую часть.