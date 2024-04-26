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Помогли преступникам убегать — правоохранители задержали помощников убийц в Одесской области

26 апреля 2024 12:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Помогли преступникам убегать — правоохранители задержали помощников убийц в Одесской области
Правоохранители разоблачили военных, которые помогли убийцам полицейского. Фото: ГБР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Двое военнослужащих решили помочь мужчинам, разыскиваемым за убийство правоохранителя. Один из помощников доставил им документы, другой — предоставил транспорт для побега.

Об этом сообщает прессслужба ГБР.

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Двое мужчин, проходивших военную службу в одной из частей Одесской области, решили помочь Валерию и Виталию Василаке, которые совершили стрельбу и убили правоохранителя.

Так, один из военных передал автомобиль для побега преступников за границу, а другой забрал и отдал убийцам загранпаспорта и мобильный телефон.

Что угрожает

В настоящее время за сокрытие тяжкого преступления военнослужащему поставлено в известность о подозрении по ч.1 ст. 396 УК — преступление наказывается до трех лет лишением свободы. Второму, самовольно покинувшему воинскую часть, сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 407 УК — ему грозит до десяти лет лишения свободы

Убийство в Винницкой области — приговор для нападающих

Напомним, что задержанные отец и сын, Валерий и Виталий Василаке, обвиняются в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст. 348 и ч. 1 ст. 263 УК Украины). За совершенное им грозит наказание пожизненного заключения.

Винницкий городской суд в понедельник, 22 апреля, отправил под стражу Валерия Василаке, подозреваемого в убийстве полицейского. Он проведет два месяца под стражей без возможности внесения залога. Аналогичный приговор получил и его сын, Виталий.

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