Більше 100 гранат — що ще вбивці поліцейського викрали з Одеської військової частини

Гранати та набої до зброї у ящику. Ілюстративне фото: УНІАН

Валерій та Віталій Василаке, які втекли з військової частини на Одещині та вбили поліцейського, перевозили із собою небезпечні боєприпаси. У місці, куди злочинці скинули майно, слідчі виявили понад 100 гранат.

Про це в етері "Київ24" повідомив Керівник спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олексій Рихлюк.

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За словами Олексія Рихлюка, батька та син залишили велику кількість боєприпасів у ящику, який скинули у водойму. До обстеження місцевості були залучені вибухотехніки та водолази, проте огляд місця події та опис майна досі триває.

"Це попередньо, знайдено близько 100 гранат, а також близько 100 запалів до них та близько 25 тисяч набоїв до стрілецької зброї калібру 5,45. Це попередні дані, на даний час слідчі ще проводять огляд місця події та описують інше майно", — розповів Олексій Рихлюк.

За словами Керівника прокуратури, в суді Валерій та Віталій Василаке розповіли, що везли начебто списані боєприпаси у будинок у Вінницькій області. Також Олексій Рихлюк підтвердив, що на момент скоєння злочину обидва чоловіка були військовими ЗСУ.

"Статус у них дійсно є, на час скоєння злочину вони були діючими військовими Збройних сил України. Крім інших, їм також повідомлено про підозру за статтею 408 за дезертирство, покинення службової частини. Вони самовільно залишили службу на наступний день після скоєного злочину, 21 квітня. Законних підстав не перебувати на службі в них не було", — зазначив він.

Вбивство поліцейського на Вінничині — що відомо

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Гайсинському районі Вінниччини на автодорозі між селами Флорино-Єланець та Бершадь невідомі особи у камуфляжі здійснили напад на поліцейських.



Згодом у Генштабі ЗСУ підтвердили, що на відео розстрілу патрульних, присутні військовослужбовці однієї з частин Сухопутних військ ЗСУ. Самих нападників затримали в Одеській області, ними виявилися батько й син, Валерій та Віталій Василаке.

Вінницький міський суд в понеділок, 22 квітня, затвердив запобіжний захід Валерію Василаке, відправивши його на два місяці під варту без можливості внесення застави. Аналогічне рішення суду отримав і його син, Віталій.