Более 100 гранат — что еще убийцы полицейского похитили из Одесской воинской части

Гранаты и патроны к оружию в ящике. Иллюстративное фото: УНИАН

Валерий и Виталий Василаке, сбежавшие из воинской части в Одесской области и убившие полицейского, перевозили с собой опасные боеприпасы. В месте, куда преступники скинули имущество, следователи обнаружили более 100 гранат.

Об этом в эфире "Киев24" сообщил руководитель специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексей Рыхлюк.

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По словам Алексея Рыхлюка, отца и сын оставили большое количество боеприпасов в ящике, сброшенном в водоем. К обследованию местности были привлечены взрывотехники и водолазы, однако осмотр места происшествия и описание имущества продолжается.

"Это предварительно, найдено около 100 гранат, а также около 100 запалов к ним и около 25 тысяч патронов к стрелковому оружию калибра 5,45. Это предварительные данные, в настоящее время следователи еще проводят осмотр места происшествия и описывают другое имущество", — рассказал Алексей Рыхлюк.

По словам руководителя прокуратуры, в суде Валерий и Виталий Василаке рассказали, что везли вроде бы списанные боеприпасы в дом в Винницкой области. Также Алексей Рыхлюк подтвердил, что на момент совершения преступления оба мужчины были военными ВСУ.

Статус у них действительно есть, на время совершения преступления они были действующими военными Вооруженных сил Украины.Законных оснований не находиться на службе у них не было", — отметил он.

Убийство полицейского в Винницкой области — что известно

Напомним, ранее мы писали, что в Гайсинском районе Винницкой области на автодороге между селами Флорино-Еланец и Бершадь неизвестные в камуфляже совершили нападение на полицейских.

Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили, что на видео расстрела патрульных присутствуют военнослужащие одной из частей Сухопутных войск ВСУ. Самих нападавших задержали в Одесской области, ими оказались отец и сын, Валерий и Виталий Василаке.

Винницкий городской суд в понедельник, 22 апреля, утвердил меру пресечения Валерию Василаке, отправив его на два месяца под стражу без возможности внесения залога. Аналогичное решение суда получил его сын, Виталий.