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Не розумію, як це сталося, — затриманий військовий про вбивство поліцейського

22 квітня 2024 17:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Не розумію, як це сталося, — затриманий військовий про вбивство поліцейського
Затриманий за вбивство поліцейського у залі суду Валерій Василаке. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Валерій Василаке, один із затриманих за вбивство поліцейського, розкаявся під час судового засідання.  За рішенням суду чоловік буде утриманий під вартою до кінця слідства. 

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.
 

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Старший із затриманих військових, Валерій Василаке, в ході судового засідання щодо обрання йому запобіжного заходу сказав, що начебто не розуміє, як  вбив поліцейського. Чоловік також додав, що жалкує про скоєне.

"Не розумію, як так сталося. Якби можна було все повернути, я б поміняв своє життя на життя поліцейського, скільки мені тут залишилося. Дуже про це жалкую...", — сказав Валерій Василаке.

Покарання для вбивць

Нагадаємо, що затриманих батька та сина, Валерія та Віталія Василаке, звинувачують у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 348 та ч. 1 ст. 263 КК України). За скоєне їм загрожує покарання до довічного ув’язнення. 

Ми повідомляли, що наразі у Вінницькому міському суді триває засідання щодо обрання запобіжного заходу вбивцям поліцейського на Вінниччині. Старшого з винних військовослужбовців вже доставили до суду, а засідання щодо його сина почнеться згодом.

Вбивство на Вінниччині — що відомо

Раніше ми писали, що на Вінниччині дві особи у камуфляжі здійснили напад на поліцейських. Інцидент трапився вночі в Гайсинському районі на автодорозі між селами Флорино-Єланець та Бершадь. 

Пізніше в Національній поліції повідомили, що підозрюваних затримали в Одеській області. Двоє військових, батько та син, 52 та 26 років — уродженці Вінницької області. Чоловіки проходили службу на Одещині, але самовільно покинули військову частину.

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