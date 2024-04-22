Не понимаю, как это произошло — задержанный военный об убийстве полицейского

Задержанный за убийство полицейского в зале суда Валерий Василаке. Фото: скриншот

Валерий Василаке, один из задержанных за убийство полицейского, раскаялся во время судебного заседания. По решению суда мужчина будет удержан под стражей до конца следствия.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Старший из задержанных военных, Валерий Василаке, в ходе судебного заседания по избранию ему меры пресечения сказал, что вроде бы не понимает, как убил полицейского. Мужчина также добавил, что сожалеет о содеянном.

"Не понимаю, как так произошло. Если бы можно было все вернуть, я бы поменял свою жизнь на жизнь полицейского, сколько мне здесь осталось. Очень сожалею...", — сказал Валерий Василаке.

Наказание для убийц

Напомним, что задержанные отец и сын, Валерий и Виталий Василаке, обвиняются в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст. 348 и ч. 1 ст. 263 УК Украины). За совершенное им грозит наказание пожизненного заключения.

Мы сообщали, что в Винницком городском суде продолжается заседание по избранию меры пресечения убийцам полицейского в Винницкой области. Старшего из виновных военнослужащих уже доставили в суд, а заседание по его сыну начнется впоследствии.

Убийство в Винницкой области — что известно

Ранее мы писали, что в Винницкой области два человека в камуфляже совершили нападение на полицейских. Инцидент произошел ночью в Гайсинском районе на автодороге между селами Флорино-Еланец и Бершадь.



Позже в Национальной полиции сообщили, что подозреваемые были задержаны в Одесской области. Двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет — уроженцы Винницкой области. Мужчины проходили службу в Одесской области, но самовольно покинули воинскую часть.