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Запобіжний захід для вбивць поліцейського — йде засідання над військовими з Одеської частини

22 квітня 2024 16:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Запобіжний захід для вбивць поліцейського — йде засідання над військовими з Одеської частини
Затримані вбивці поліцейського на Вінничині. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У Вінницькому міському суді наразі почалось засідання щодо обрання запобіжного заходу вбивцям поліцейського на Вінниччині. Одного з винних військовослужбовців вже доставили до суду.

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж. 
 

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Першим запобіжний захід суд обере для Валерія Василаке, старшого з військовослужбовців, які втекли з Одещини із боєприпасами та вбили 20-річного поліцейського Максима Зарецького. Згодом перед судом повстане й син Валерія — Віталій Василаке. 

Які обвинувачення висунуті 

Затриманих батька та сина, Валерія та Віталія Василаке, звинувачують у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 348 та ч. 1 ст. 263 КК України). За скоєне їм загрожує покарання до довічного ув’язнення. 

Вбивство на Вінниччині — що відомо

Раніше ми писали, що на Вінниччині дві особи у камуфляжі здійснили напад на поліцейських. Інцидент трапився вночі в Гайсинському районі на автодорозі між селами Флорино-Єланець та Бершадь. 
 

Пізніше в Національній поліції повідомили, що підозрюваних затримали в Одеській області. Двоє військових, батько та син, 52 та 26 років — уродженці Вінницької області. Чоловіки проходили службу на Одещині, але самовільно покинули військову частину.

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