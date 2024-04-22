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Мера пресечения для убийц полицейского — идет заседание над военными из Одесской части

22 апреля 2024 16:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Мера пресечения для убийц полицейского — идет заседание над военными из Одесской части
Задержаны убийцы полицейского она винничины. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Винницком городском суде началось заседание по избранию меры пресечения убийцам полицейского в Винницкой области. Одного из виновных военнослужащих уже доставили в суд.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Первую меру пресечения суд изберет для Валерия Василака, старшего из военнослужащих, которые сбежали из Одесщины с боеприпасами и убили 20-летнего полицейского Максима Зарецкого. Впоследствии перед судом предстанет и сын Валерия Виталий Василаке.

Какие обвинения выдвинуты

Задержанных отца и сына, Валерия и Виталия Василака, обвиняют в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст. 348 и ч. 1 ст. 263 УК Украины). За совершенное им грозит наказание до пожизненного заключения.

Убийство в Винницкой области — что известно

Ранее мы писали, что в Винницкой области два человека в камуфляже совершили нападение на полицейских. Инцидент произошел ночью в Гайсинском районе на автодороге между селами Флорино-Еланец и Бершадь.

Позже в Национальной полиции сообщили, что подозреваемые были задержаны в Одесской области. Двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет - уроженцы Винницкой области. Мужчины проходили службу в Одесской области, но самовольно покинули воинскую часть.

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