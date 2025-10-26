Затримки на дорозі Одеса–Рені 26 жовтня у напрямку Молдови — рекомендуємо планувати поїздку

Авто в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Увечері в неділю, 26 жовтня, на трасі Одеса–Рені в бік кордону з Молдовою спостерігаються затримки через ускладнені умови руху на деяких ділянках дороги. Водіям радять враховувати можливі затори та планувати поїздки з резервом часу. Натомість рух у напрямку кордону з Румунією проходить безперебійно та без затримок.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються сильні затори біля Нижньодністровського парку перед кордоном. Подорож до кордону триватиме понад годину. Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух автотранспорту в напрямку Орлівки проходить без заторів та затримок. Орієнтовний час поїздки до прикордонного пункту на Дунаї сьогодні становить близько 4 годин. Окрім цього, доступний альтернативний маршрут, який переважно проходить територією Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух транспортних засобів на дорозі до Рені проходить безперешкодно, без затримок і пробок. Після орієнтовний час у дорозі становить понад 4 години. Також доступний альтернативний маршрут, який пролягатиме через територію Молдови.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли, що зранку заторів до кордону з Молдовою не було. Також ми писали про те, що Румунія вводить нові правила перетину для автомобілів.