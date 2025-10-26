Задержки на дороге Одесса-Рени 26 октября в направлении Молдовы - рекомендуем планировать поездку

Дорога в Молдову утруднена — какая ситуация на трассе Одесса-Рени
Вечером в воскресенье, 26 октября, на трассе Одесса-Рени в сторону границы с Молдовой наблюдаются задержки из-за осложненных условий движения на некоторых участках дороги. Водителям советуют учитывать возможные пробки и планировать поездки с резервом времени. Зато движение в направлении границы с Румынией проходит бесперебойно и без задержек.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются сильные пробки возле Нижнеднестровского парка перед границей. Путешествие к границе продлится более часа.
Пробки на Орловку
Движение автотранспорта в направлении Орловки проходит без пробок и задержек. Ориентировочное время поездки до пограничного пункта на Дунае сегодня составляет около 4 часов. Кроме этого, доступен альтернативный маршрут, который преимущественно проходит по территории Молдовы.
Пробки на Рени
Движение транспортных средств на дороге в Рени проходит беспрепятственно, без задержек и пробок. После ориентировочное время в пути составляет чуть более 4 часов. Также доступен альтернативный маршрут, который будет пролегать через территорию Молдовы.
Напомним, мы сообщали, что утром пробок до границы с Молдовой не было. Также мы писали, что Румыния вводит новые правила пересечения для автомобилей.
