Задержки на дороге Одесса-Рени 26 октября в направлении Молдовы - рекомендуем планировать поездку

Авто в очереди на границе. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Вечером в воскресенье, 26 октября, на трассе Одесса-Рени в сторону границы с Молдовой наблюдаются задержки из-за осложненных условий движения на некоторых участках дороги. Водителям советуют учитывать возможные пробки и планировать поездки с резервом времени. Зато движение в направлении границы с Румынией проходит бесперебойно и без задержек.

Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются сильные пробки возле Нижнеднестровского парка перед границей. Путешествие к границе продлится более часа. Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Орловку

Движение автотранспорта в направлении Орловки проходит без пробок и задержек. Ориентировочное время поездки до пограничного пункта на Дунае сегодня составляет около 4 часов. Кроме этого, доступен альтернативный маршрут, который преимущественно проходит по территории Молдовы.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение транспортных средств на дороге в Рени проходит беспрепятственно, без задержек и пробок. После ориентировочное время в пути составляет чуть более 4 часов. Также доступен альтернативный маршрут, который будет пролегать через территорию Молдовы.

Пробки на Рени. Фото: скриншот с Google Maps

