Дорога в Молдову утруднена — какая ситуация на трассе Одесса-Рени

Дата публикации 26 октября 2025 17:15
обновлено: 17:32
Задержки на дороге Одесса-Рени 26 октября в направлении Молдовы - рекомендуем планировать поездку
Авто в очереди на границе. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Вечером в воскресенье, 26 октября, на трассе Одесса-Рени в сторону границы с Молдовой наблюдаются задержки из-за осложненных условий движения на некоторых участках дороги. Водителям советуют учитывать возможные пробки и планировать поездки с резервом времени. Зато движение в направлении границы с Румынией проходит бесперебойно и без задержек.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются сильные пробки возле Нижнеднестровского парка перед границей. Путешествие к границе продлится более часа.

Затори до Молдови на трасі Одеса-Рені
Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Орловку

Движение автотранспорта в направлении Орловки проходит без пробок и задержек. Ориентировочное время поездки до пограничного пункта на Дунае сегодня составляет около 4 часов. Кроме этого, доступен альтернативный маршрут, который преимущественно проходит по территории Молдовы.

Затори до Орлівки на трасі Одеса-Рені
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение транспортных средств на дороге в Рени проходит беспрепятственно, без задержек и пробок. После ориентировочное время в пути составляет чуть более 4 часов. Также доступен альтернативный маршрут, который будет пролегать через территорию Молдовы.

Затори до Молдови на трасі Одеса-Рені
Пробки на Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали, что утром пробок до границы с Молдовой не было. Также мы писали, что Румыния вводит новые правила пересечения для автомобилей.

Одесса граница КПП авто Одесская область пробки Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
