Новые правила на границе — в Румынию не пустят без этой бумажки

Новые правила на границе — в Румынию не пустят без этой бумажки

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 12:46
обновлено: 12:46
Новые правила въезда в Румынию для украинцев - нужен сертификат техосмотра
Пограничник проверяет авто. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Украинцам, которые планируют ехать в Румынию на собственном авто, стоит учесть новые правила. Теперь для пересечения границы обязательно нужен сертификат технического осмотра транспортного средства. Если справки нет, пограничники могут отказать во въезде, даже если все остальные документы в порядке.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Документ об исправности авто

Румыния ввела новое требование для водителей, которые въезжают из Украины на автомобилях. Теперь на границе нужно предъявить сертификат технического осмотра, подтверждающий исправность авто. Документ выдают только после проверки транспортного средства на сертифицированной станции техобслуживания.

В сертификате должно быть указано, что автомобиль соответствует техническим и экологическим нормам, а также является безопасным для движения. Если такой бумаги нет, пограничники могут не разрешить въезд в страну.

Кроме сертификата техосмотра, водителям необходимо иметь:

  • биометрический паспорт или действующую визу;
  • документы на автомобиль;
  • медицинское страхование;
  • подтверждение цели путешествия (бронирование отеля или приглашение);
  • военно-учетный документ (для мужчин в возрасте 18-60 лет);
  • доверенность, если авто не принадлежит водителю.

Таможенные ограничения

Также действуют таможенные ограничения. В Румынию запрещено ввозить оружие, наркотики, взрывчатку, токсичные вещества, а также продукты животного происхождения — мясо, молоко, сыр или мед. Нельзя перевозить диких животных, пиратские товары и предметы культурной ценности без специального разрешения. Наличные свыше 10 тысяч евро нужно обязательно декларировать. Домашних любимцев пускают только при наличии ветеринарного паспорта, микрочипа и прививок. А лекарственные средства с наркотическими компонентами также подлежат декларированию.

Напомним, мы сообщали, что Молдова изменила правила въезда для украинских автомобилистов. Также мы писали о том, в каких автомобилях установлены самые лучшие двигатели Honda.

Одесса граница авто Одесская область Новости Одессы документы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
