Нові правила в’їзду до Румунії для українців — потрібен сертифікат техогляду

Прикордонник перевіряє авто. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Українцям, які планують їхати до Румунії власним авто, варто врахувати нові правила. Тепер для перетину кордону обов’язково потрібен сертифікат технічного огляду транспортного засобу. Якщо довідки немає, прикордонники можуть відмовити у в’їзді, навіть якщо всі інші документи в порядку.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розповідають Новини.LIVE.

Документ про справність авто

Румунія запровадила нову вимогу для водіїв, які в’їжджають з України на автомобілях. Тепер на кордоні потрібно пред’явити сертифікат технічного огляду, який підтверджує справність авто. Документ видають лише після перевірки транспортного засобу на сертифікованій станції техобслуговування.

У сертифікаті має бути зазначено, що автомобіль відповідає технічним і екологічним нормам, а також є безпечним для руху. Якщо такого паперу немає, прикордонники можуть не дозволити в’їзд до країни.

Окрім сертифіката техогляду, водіям необхідно мати:

біометричний паспорт або чинну візу;

документи на автомобіль;

медичне страхування;

підтвердження мети подорожі (бронювання готелю чи запрошення);

військово-обліковий документ (для чоловіків віком 18–60 років);

довіреність, якщо авто не належить водію.

Митні обмеження

Також діють митні обмеження. До Румунії заборонено ввозити зброю, наркотики, вибухівку, токсичні речовини, а також продукти тваринного походження — м’ясо, молоко, сир чи мед. Не можна перевозити диких тварин, піратські товари та предмети культурної цінності без спеціального дозволу. Готівку понад 10 тисяч євро потрібно обов’язково декларувати. Домашніх улюбленців пускають лише за наявності ветеринарного паспорта, мікрочіпа та щеплень. А лікарські засоби з наркотичними компонентами також підлягають декларуванню.

