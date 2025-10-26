Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Нові правила на кордоні — до Румунії не пустять без цього папірця

Нові правила на кордоні — до Румунії не пустять без цього папірця

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 12:46
Оновлено: 12:46
Нові правила в’їзду до Румунії для українців — потрібен сертифікат техогляду
Прикордонник перевіряє авто. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Українцям, які планують їхати до Румунії власним авто, варто врахувати нові правила. Тепер для перетину кордону обов’язково потрібен сертифікат технічного огляду транспортного засобу. Якщо довідки немає, прикордонники можуть відмовити у в’їзді, навіть якщо всі інші документи в порядку.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розповідають Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Документ про справність авто

Румунія запровадила нову вимогу для водіїв, які в’їжджають з України на автомобілях. Тепер на кордоні потрібно пред’явити сертифікат технічного огляду, який підтверджує справність авто. Документ видають лише після перевірки транспортного засобу на сертифікованій станції техобслуговування.

У сертифікаті має бути зазначено, що автомобіль відповідає технічним і екологічним нормам, а також є безпечним для руху. Якщо такого паперу немає, прикордонники можуть не дозволити в’їзд до країни.

Окрім сертифіката техогляду, водіям необхідно мати:

  •  біометричний паспорт або чинну візу;
  •  документи на автомобіль;
  •  медичне страхування;
  •  підтвердження мети подорожі (бронювання готелю чи запрошення);
  •  військово-обліковий документ (для чоловіків віком 18–60 років);
  •  довіреність, якщо авто не належить водію.

Митні обмеження

Також діють митні обмеження. До Румунії заборонено ввозити зброю, наркотики, вибухівку, токсичні речовини, а також продукти тваринного походження — м’ясо, молоко, сир чи мед. Не можна перевозити диких тварин, піратські товари та предмети культурної цінності без спеціального дозволу. Готівку понад 10 тисяч євро потрібно обов’язково декларувати. Домашніх улюбленців пускають лише за наявності ветеринарного паспорта, мікрочіпа та щеплень. А лікарські засоби з наркотичними компонентами також підлягають декларуванню.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що Молдова змінила правила в'їзду для українських автомобілістів. Також ми писали про те, в яких автомобілях встановлені найкращі двигуни Honda.

Одеса кордон авто Одеська область Новини Одеси документи
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації