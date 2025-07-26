Затори на кордоні з Молдовою: стан КПП на Одещині

Дорога до Молдови в заторах — ситуація на трасі Одеса-Рені
На трасі Одеса-Рені та кількох пунктах пропуску на кордоні з Молдовою — ускладнений рух сьогодні, 26 липня. У напрямку Паланки спостерігається кілометрова черга, а біля Орлівки та Рені — локальні затори. Водіям варто стежити за мапами, аби не втратити час у дорозі.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Найбільше скупчення авто — перед пунктом пропуску у Паланку. Там черга простягнулася майже на кілометр, а ділянка дороги проходить через Нижньодністровський національний природний парк. На мапах вона позначена червоним кольором, що вказує на ускладнений рух.
Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"
На пункті "Старокозаче — Тудора" ситуація спокійна. Черг немає, рух вільний — дорога синя на картах. Це дозволяє без затримок перетнути кордон.
Затори у напрямку Орлівки
Невелике скупчення транспорту також є на трасі М-15 у Татарбунарах та Ізмаїлі. Хоч затори там незначні, безпосередньо на поромному пункті пропуску в Орлівці черга все ж є.
Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"
У місті Рені, на КПП "Рені — Джюрджюлешть", рух на виїзд з України спокійний. Натомість на в'їзд — затор, він позначений на мапах червоним.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою до Румунії.
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