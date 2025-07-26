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Главная Одесса Дорога в Молдову в пробках — ситуация на трассе Одесса-Рени

Дорога в Молдову в пробках — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 10:17
Пробки на границе с Молдовой: состояние КПП в Одесской области
Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот из Google Maps

На трассе Одесса-Рени и нескольких пунктах пропуска на границе с Молдовой — затруднено движение сегодня, 26 июля. В направлении Паланки наблюдается километровая очередь, а возле Орловки и Рени — локальные пробки. Водителям стоит следить за картами, чтобы не потерять время в пути.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Наибольшее скопление авто — перед пунктом пропуска в Паланке. Там очередь протянулась почти на километр, а участок дороги проходит через Нижнеднестровский национальный природный парк. На картах он обозначен красным цветом, что указывает на затрудненное движение.

Варто виїжджати зараз — ситуація з заторами на трасі Одеса-Рені - фото 1
Пробки до Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте "Старокозачье — Тудора" ситуация спокойная. Очередей нет, движение свободное — дорога синяя на картах. Это позволяет без задержек пересечь границу.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 2
Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Небольшое скопление транспорта также есть на трассе М-15 в Татарбунарах и Измаиле. Хотя пробки там незначительные, непосредственно на паромном пункте пропуска в Орловке очередь все же есть.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 3
Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

В городе Рени, на КПП "Рени — Джюрджюлешть", движение на выезд из Украины спокойное. Зато на въезд — пробка, она обозначена на картах красным.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 4
Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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