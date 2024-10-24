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Дорогі овочі — чи буде держава регулювати ціни

24 жовтня 2024 13:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Держава не буде регулювати ціни на овочі — нардеп
Овочі на прилавку. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Окупація частини української території, бойові дії та мінування орних земель — все це призводить до дефіциту сільгосппродукції, що провокує подорожчання овочів. Втім, впливати на це держава не буде.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів заступник голови Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Степан Чернявський

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За словами політика, фермери вклали багато сил та грошей, щоб виростити продукти, отож, не захотять працювати собі в мінус. Держава зі свого боку не регулюватиме ціни, щоб не "провокувати додаткові корупційні ризики". 

"Я вважаю, що праця, якою займаються фермери, має стільки коштувати. І якщо хтось вважає, що держава має зменшити ціну, я готовий з ними посперечатися. Бо якщо комусь не подобається ціна, то хай сіють городи та вирощують самостійно овочі. Станом на зараз це єдине розв'язання проблеми", — наголосив Степан Чернявський.

Де взяти гроші

Депутат вважає, що знизити ціну можливо тільки дотаціями з бюджету. Але для цього гроші потрібно  забрати з інших напрямків. 

"У нас є два джерела виділення дотацій: податки та зменшення соціальних виплат. Я впевнений, що люди не готові платити більше. А 90% усіх грошей в нас йде зараз тільки на війну. Таким чином, на все інше залишається лише 10. Тому я вважаю, що це питання поки ми повинні поставити на паузу, сьогодні всім важко", — зазначає Степан Чернявський. 

Раніше ми писали про те, які ціни на овочі очікувати одеситам у найближчому майбутньому. Також вже взимку слід очікувати різке подорожчання цибулі.

сільське господарство Одеса аграрії ціни овочі

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