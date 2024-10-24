Государство не будет регулировать цены на овощи — нардеп

Овощи на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Оккупация части украинской территории, боевые действия и минирование пахотных земель — все это приводит к дефициту сельхозпродукции, провоцирующей подорожание овощей. Впрочем, влиять на это государство не будет.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Степан Чернявский.

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По словам политика, фермеры вложили много сил и денег, чтобы вырастить продукты, так что не захотят работать себе в минус. Государство, со своей стороны, не будет регулировать цены, чтобы не "провоцировать дополнительные коррупционные риски".

"Я считаю, что труд, которым занимаются фермеры, должен столько стоить. И если кто-то считает, что государство должно снизить цену, я готов с ними поспорить. Потому что если кому-то не нравится цена, то пусть сеют огороды и выращивают самостоятельно овощи. По состоянию на сейчас это единственное решение проблемы", — подчеркнул Степан Чернявский.

Где взять деньги

Депутат считает, что снизить цену можно только дотациями из бюджета. Но для этого деньги нужно забрать по другим направлениям.

"У нас есть два источника выделения дотаций: налоги и уменьшение социальных выплат. Я уверен, что люди не готовы платить больше. А 90% всех денег у нас идет сейчас только на войну. Таким образом, на все остальное остается только 10. Поэтому я считаю, что этот вопрос пока мы должны поставить на паузу, сегодня всем тяжело", — отмечает Степан Чернявский.

Раньше мы писали о том, какие цены на овощи ожидать одесситам в ближайшем будущем. Также уже зимой следует ожидать резкое подорожание лука.