Погода в Одесі 10 листопада — ранком дощ і до +16 °C

Дощ і туман накриють Одесу завтра — яка температура повітря
У понеділок, 10 листопада, Одесу накриє короткочасний дощ зранку та туман, але вже вдень небо проясниться. Попри хмарність, температура залишатиметься комфортною — до +16°C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Завтра температура вночі триматиметься на рівні +13 °C, вранці підніметься до +14 °C, а вдень прогріється до +16 °C. Увечері стане лише трохи прохолодніше — близько +15 °C. Температура моря +11...+12 °C.
Вітер південний, слабкий, 2-4 м/с, вологість підвищена — до 96%, тиск стабільний, близько 758 мм рт. ст. Сонце зійде о 06:51, а захід очікується о 16:30 — світловий день триватиме менш як десять годин.
Погода в Одеській області
- Хмарно.
- Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ.
- Вночі та вранці місцями туман.
- Вітер південний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +7...+12 °С, вдень +12...+17 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
