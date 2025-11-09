Відео
Україна
Дощ і туман накриють Одесу завтра — яка температура повітря

Дощ і туман накриють Одесу завтра — яка температура повітря

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 16:46
Оновлено: 14:45
Погода в Одесі 10 листопада — ранком дощ і до +16 °C
Погода в Одесі на завтра, 10 листопада. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 10 листопада, Одесу накриє короткочасний дощ зранку та туман, але вже вдень небо проясниться. Попри хмарність, температура залишатиметься комфортною — до +16°C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

Завтра температура вночі триматиметься на рівні +13 °C, вранці підніметься до +14 °C, а вдень прогріється до +16 °C. Увечері стане лише трохи прохолодніше — близько +15 °C. Температура моря +11...+12 °C.

Вітер південний, слабкий, 2-4 м/с, вологість підвищена — до 96%, тиск стабільний, близько 758 мм рт. ст. Сонце зійде о 06:51, а захід очікується о 16:30 — світловий день триватиме менш як десять годин.

якою буде погода в Одесі - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

  • Хмарно.
  • Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ.
  • Вночі та вранці місцями туман.
  • Вітер південний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +7...+12 °С, вдень +12...+17 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
якою буде погода в Одесі - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, в Одесі розпочинають запуск опалення, спочатку тепло подадуть у соціальні заклади, а пізніше й у квартири одеситів. Також ми повідомляли, якою буде погода в Україні у грудні.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди температура повітря
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
