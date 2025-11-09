Погода в Одесі 10 листопада — ранком дощ і до +16 °C

Погода в Одесі на завтра, 10 листопада. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 10 листопада, Одесу накриє короткочасний дощ зранку та туман, але вже вдень небо проясниться. Попри хмарність, температура залишатиметься комфортною — до +16°C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі

Завтра температура вночі триматиметься на рівні +13 °C, вранці підніметься до +14 °C, а вдень прогріється до +16 °C. Увечері стане лише трохи прохолодніше — близько +15 °C. Температура моря +11...+12 °C.

Вітер південний, слабкий, 2-4 м/с, вологість підвищена — до 96%, тиск стабільний, близько 758 мм рт. ст. Сонце зійде о 06:51, а захід очікується о 16:30 — світловий день триватиме менш як десять годин.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

Хмарно.

Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ.

Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі +7...+12 °С, вдень +12...+17 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, в Одесі розпочинають запуск опалення, спочатку тепло подадуть у соціальні заклади, а пізніше й у квартири одеситів. Також ми повідомляли, якою буде погода в Україні у грудні.