Погода в Одесі 9 листопада: дощ, туман і +15 градусів

Сьогодні, у неділю, 9 листопада, Одесу й область накриють дощі. Синоптики прогнозують хмарну погоду, слабкий туман і прохолоду. Температура вдень сягатиме до +15 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

За прогнозом синоптиків сьогодні в місті очікується хмарна погода з опадами. Вдень можливий помірний дощ, а вночі сильний.

Вітер буде південний, 5-10 метрів на секунду, що принесе відчуття вологості. Температура триматиметься в межах +9...+11 °С уночі та +13...+15 °С удень.

Погода в Одеській області

В області також прогнозують туман уночі та вранці, місцями видимість знизиться до 500-1000 метрів, тому водіям варто бути уважними на дорогах. Удень температура підніметься до +17 °С, але дощ не омине і райони області.

Метеорологи радять не забувати парасолі, вдягатися тепліше й планувати поїздки з урахуванням можливої мокрої дороги та туману.

