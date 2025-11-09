Погода в Одесі 9 листопада: дощ, туман і +15 градусів

Готуйте парасолі — на Одесу насувається сильний дощ
Сьогодні, у неділю, 9 листопада, Одесу й область накриють дощі. Синоптики прогнозують хмарну погоду, слабкий туман і прохолоду. Температура вдень сягатиме до +15 °С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
За прогнозом синоптиків сьогодні в місті очікується хмарна погода з опадами. Вдень можливий помірний дощ, а вночі сильний.
Вітер буде південний, 5-10 метрів на секунду, що принесе відчуття вологості. Температура триматиметься в межах +9...+11 °С уночі та +13...+15 °С удень.
Погода в Одеській області
В області також прогнозують туман уночі та вранці, місцями видимість знизиться до 500-1000 метрів, тому водіям варто бути уважними на дорогах. Удень температура підніметься до +17 °С, але дощ не омине і райони області.
Метеорологи радять не забувати парасолі, вдягатися тепліше й планувати поїздки з урахуванням можливої мокрої дороги та туману.
