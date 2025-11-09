Погода в Одессе 9 ноября: дождь, туман и +15 градусов

Погода в Одессе на сегодня, 9 ноября. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, в воскресенье, 9 ноября, Одессу и область накроют дожди. Синоптики прогнозируют облачную погоду, слабый туман и прохладу. Температура днем будет достигать до +15 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

По прогнозу синоптиков сегодня в городе ожидается облачная погода с осадками. Днем возможен умеренный дождь, а ночью сильный.

Ветер будет южный, 5-10 метров в секунду, что принесет ощущение влажности. Температура будет держаться в пределах +9...+11 °С ночью и +13...+15 °С днем.

Погода в Одесской области

В области также прогнозируют туман ночью и утром, местами видимость снизится до 500-1000 метров, поэтому водителям стоит быть внимательными на дорогах. Днем температура поднимется до +17 °С, но дождь не обойдет и районы области.

Метеорологи советуют не забывать зонты, одеваться теплее и планировать поездки с учетом возможной мокрой дороги и тумана.

