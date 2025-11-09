Видео
Дождь и туман накроют Одессу завтра — какая температура воздуха

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 16:46
обновлено: 14:45
Погода в Одессе 10 ноября - утром дождь и до +16 °C утром дождь и до +16 °C
Погода в Одессе на завтра, 10 ноября. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 10 ноября, Одессу накроет кратковременный дождь утром и туман, но уже днем небо прояснится. Несмотря на облачность, температура будет оставаться комфортной — до +16°C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Завтра температура ночью будет держаться на уровне +13 °C, утром поднимется до +14 °C, а днем прогреется до +16 °C. Вечером станет лишь немного прохладнее — около +15 °C. Температура моря +11...+12 °C.

Ветер южный, слабый, 2-4 м/с, влажность повышенная - до 96%, давление стабильное, около 758 мм рт. ст. Солнце взойдет в 06:51, а заход ожидается в 16:30 — световой день продлится менее десяти часов.

якою буде погода в Одесі - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

  • Облачно.
  • Ночью небольшой дождь, днем умеренный дождь.
  • Ночью и утром местами туман.
  • Ветер южный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +7...+12 °С, днем +12...+17 °С.
  • На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
якою буде погода в Одесі - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

Напомним, в Одессе начинают запуск отопления, сначала тепло подадут в социальные учреждения, а позже и в квартиры одесситов. Также мы сообщали, какой будет погода в Украине в декабре.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
