Погода в Одессе 10 ноября - утром дождь и до +16 °C утром дождь и до +16 °C

В понедельник, 10 ноября, Одессу накроет кратковременный дождь утром и туман, но уже днем небо прояснится. Несмотря на облачность, температура будет оставаться комфортной — до +16°C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Завтра температура ночью будет держаться на уровне +13 °C, утром поднимется до +14 °C, а днем прогреется до +16 °C. Вечером станет лишь немного прохладнее — около +15 °C. Температура моря +11...+12 °C.

Ветер южный, слабый, 2-4 м/с, влажность повышенная - до 96%, давление стабильное, около 758 мм рт. ст. Солнце взойдет в 06:51, а заход ожидается в 16:30 — световой день продлится менее десяти часов.

Погода в Одесской области

Облачно.

Ночью небольшой дождь, днем умеренный дождь.

Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью +7...+12 °С, днем +12...+17 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Напомним, в Одессе начинают запуск отопления, сначала тепло подадут в социальные учреждения, а позже и в квартиры одесситов. Также мы сообщали, какой будет погода в Украине в декабре.