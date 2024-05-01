Доведеться об'їжджати — в Одесі обмежили рух

В Одесі обмежили рух. Фото: Патрульна полція Одеської області

В Одесі тимчасово обмежили рух у Приморському районі міста. Дорогу перекрили поблизу Куликового поля, тому містянам потрібно обирати альтернативні шляхи.

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Одеської області.

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Де перекрито рух

Тимчасово обмежено рух на наступних ділянках:

вул. Канатна — вул. Пироговська;

вул. Пироговська — вул. Маріїнська.

Рух міського транспорту

Рух маршруток, тролейбусів та трамваїв не обмежено, вони курсують за звичними маршрутами. Однак можливі невеликі затримки міського транспорту у зв'язку із заторами.

Більше про транспорт

Ми писали, що від сьогодні, 1 травня, Одесі та області відповідно до вимог ПДР усі водії механічних транспортних засобів поза населеними пунктами повинні включати денні ходові вогні або ближнє світло фар незалежно від пори року. За недотримання норм порушникам загрожує штраф. У разі недотримання норм вимоги правил дорожнього руху водіям загрожує штраф.



Також ми повідомляли, що трамвайний маршрут №10 курсує за зміненою схемою руху. Кінцева зупинка тепер знаходиться біля Тираспольської площі.