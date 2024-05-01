Придется объезжать — в Одессе ограничили движение

В Одессе ограничили движение. Фото: Патрульная полиция Одесской области

В Одессе временно ограничили движение в Приморском районе. Дорогу перекрыли вблизи Куликового поля, поэтому горожанам нужно выбирать альтернативные пути.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области.

Читайте также:

Где перекрыто движение

Временно ограничено движение на следующих участках:

ул. Канатная – ул. Пироговская;

ул. Пироговская – ул. Мариинская.

Движение городского транспорта

Движение маршруток, троллейбусов и трамваев не ограничено, они курсируют по привычным маршрутам. Однако возможны небольшие задержки городского транспорта в связи с пробками.

Больше о транспорте

Мы писали, что с сегодняшнего дня, 1 мая, Одессе и области в соответствии с требованиями ПДД все водители механических транспортных средств вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар независимо от времени года. За несоблюдение норм нарушителям грозит штраф. В случае несоблюдения норм требования ПДД водителям грозит штраф.



Также мы сообщали, что трамвайный маршрут №10 курсирует по измененной схеме движения. Конечная остановка теперь находится у Тираспольской площади.