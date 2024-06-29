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Доведеться почекати з виїздом за кордон — яка ситуація із заторами на трасі Одеса — Рені​

29 червня 2024 17:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Як доїхати з Одеси до Бессарабії, Молдови та Румунії сьогодні
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На трасі Одеса — Рені спостерігаються затори в напрямку кордону з Молдовою сьогодні ввечорі, 29 червня. Окрім цього, зафіксовані черги з охочих виїхати до сусідніх держав на більшості КПП Одещини, також є черги й на в'їзд в Україну. Тож у суботу водіям доведеться тривалий час простояти у заторах, аби дістатися сусідніх країн.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор на виїзді з Одеси, у Хлібодарському, Великому Дальнику та Маяках. Скупчення автотранспорту спостерігається й перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку — там черга сягає більше десяти кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом пропуску теж велика черга.

Затори у напрямку Паланки сьогодні
Дорога у бік Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" також зафіксована черга на перетин кордону. На картах ця ділянка поступово червонішає, що свідчить про утруднений рух.

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора" сьогодні
Затор на КПП "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин на виїзді з Сарати, у межах населених пунктів Зоря та Броска. На самому поромному пункті пропуску теж черга — ця ділянка позначена помаранчевим кольором.

Затори у напрямку Орлівки сьогодні
Дорога у бік Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, наразі не зафіксовано черги на перетин кордону. Проте є велика черга на в'їзд в Україну з Молдови. На картах ця ділянка позначена червоним та помаранчевим кольорами. 

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть" сьогодні
Дорога у бік Рені. Фото: скриншот

Ціни на пальне

За останню добу на автозаправках України зросли ціни на пальне. Найбільше здорожчав бензин А-92 — його вартість підвищилась на п'ять копійок, водночас ціни на автогаз залишились на рівні попереднього дня.

За даними моніторингового порталу, 29 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,04 грн/л;
  • А-95 — 56,43 грн/л;
  • А-92 — 53,48 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,54 грн/л;
  • скраплений газ — 26,48 грн/л.

Нагадаємо, в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі. Вже були укладені два договори з підрядником на розроблення проєктної документації, що оцінили у понад 2 мільйони гривень.

Одеса
Молдова
КПП
Румунія
авто
Одеська область
затори
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