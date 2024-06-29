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Придется подождать с выездом за границу — какая ситуация с пробками на трассе Одесса — Рени

29 июня 2024 17:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Как доехать из Одессы в Бессарабию, Молдову и Румынию сегодня
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На трассе Одесса — Рени наблюдаются пробки в направлении границы с Молдовой сегодня вечером, 29 июня. Кроме этого, зафиксированы очереди из желающих выехать в соседние государства на большинстве КПП Одесчины, также есть очереди и на въезд в Украину. Поэтому в субботу водителям придется долгое время простоять в пробках, чтобы добраться до соседних стран.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка на выезде из Одессы, в Хлебодарском, Великом Дальнике и Маяках. Скопление автотранспорта наблюдается и перед КПП, расположенным в пределах Нижнеднестровского национального природного парка — там очередь достигает более десяти километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом пропуска тоже большая очередь.

Пробки в направлении Поланки сегодня
Дорога в сторону Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" также зафиксирована очередь на пересечение границы. На картах этот участок постепенно краснеет, что свидетельствует о затрудненном движении.

Очереди на КПП "Старокозачее — Тудора" сегодня
Затор на КПП "Староказачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин на выезде из Сараты в пределах населенных пунктов Заря и Броска. На самом паромном пункте пропуска тоже очередь — этот участок обозначен оранжевым цветом.

Пробки в направлении Орловки сегодня
Дорога в сторону Орловки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который находится в одноименном городе, пока не зафиксированы очереди на пересечение границы. Однако есть большая очередь на въезд в Украину из Молдовы. На картах этот участок обозначен красным и оранжевым цветом.

Очереди на КПП "Рени - Джюрджюлешть" сегодня
Дорога в сторону Рени. Фото: скриншот

Цены на горючее

За последние сутки на автозаправках Украины выросли цены на топливо. Больше всего подорожал бензин А-92 – его стоимость повысилась на пять копеек, в то же время цены на автогаз остались на уровне предыдущего дня.

По данным мониторингового портала, 29 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,04 грн/л;
  • А-95 — 56,43 грн/л;
  • А-92 — 53,48 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,54 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,48 грн/л.

Напомним, в Одесской области планируется устроить новый пункт пропуска через государственную границу в Болградском районе. Уже были заключены два договора с подрядчиком на разработку проектной документации, которые оценили более чем в 2 миллиона гривен.

Одесса
Молдова
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Румыния
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пробки
Новости Одессы
очереди

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