Ситуація на трасі Одеса-Рені — затори та черги на виїзді з України

Міжнародна траса Одеса — Рені. Фото: скриншот

Сьогодні уранці, 29 березня, на головній трасі Бессарабії Одеса — Рені фіксується ускладнення руху. На деяких КПП сформувались великі затори, в яких стоять як легкові приватні автівки, так й маршрутні автобуси й великовантажний транспорт. Тим, хто подорожує до Молдови та Румунії, доведеться затриматися у дорозі на декілька годин.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі села Маяки, ще одне скупчення машин спостерігається по дорозі до КПП та перед самим контрольно-пропускним пунктом. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту дуже ускладнений і на карті поступово червонішає. Також є черги й на самому кордоні з Молдовою. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад дві години.

Затори до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора"

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" наразі вільна. Проте водіям прийдеться вистояти в черзі на проходження митного контролю.

Затори на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункту пропуску "Орлівка — Ісакча" теж доведеться затриматися. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах Сарати та в селі Холмське, Броска та на самому пункті пропуску "Орлівка". Також є затор через канал Кофа.

Дорога до Румунії. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Рені — Джурджулешть"

На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігаються вони й на в'їзд.

Затори на пункті пропуску "Ренi — Джурджулешть". Фото: скриншот

Нагадаємо, важливий пункт пропуску на кордоні України та Молдови "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується на Одещині, планують знову реконструювати. Також ми писали, що змінилися правила в'їзду до Молдови й тепер без техогляду не пустять в країну.