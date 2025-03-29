Ситуация на трассе Одесса-Рени — пробки и очереди на выезде из Украины

Международная трасса Одесса — Рени. Фото: скриншот

Сегодня утром, 29 марта, на главной трассе Бессарабии Одесса-Рени фиксируется осложнение движения. На некоторых КПП сформировались большие пробки, в которых стоят как легковые частные автомобили, так и маршрутные автобусы и большегрузный транспорт. Тем, кто путешествует в Молдову и Румынию, придется задержаться в пути на несколько часов.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе села Маяки, еще одно скопление машин наблюдается по дороге к КПП и перед самым контрольно-пропускным пунктом. На последнем участке пробка достигает нескольких километров, движение транспорта очень затруднено и на карте постепенно краснеет. Также есть очереди и на самой границе с Молдовой. Путешествие в Паланку продлится сегодня более двух часов.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуска "Старокозачье — Тудора"

Участок до КПП "Старокозачье — Тудора" пока свободен. Однако водителям придется выстоять в очереди на прохождение таможенного контроля.

Пробки на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункта пропуска "Орловка — Исакча" тоже придется задержаться. Кроме этого, наблюдается скопление машин в пределах Сараты и в селе Холмское, Броска и на самом пункте пропуска "Орловка". Также есть пробка через канал Кофа.

Дорога в Румынию. Фото: скриншот

Пункт пропуска "Рени — Джурджулешть"

На КПП "Рени — Джурджулешть" очередей на выезд из Украины нет. Также не наблюдаются они и на въезд.

Пробки на пункте пропуска "Рени — Джурджулешть". Фото: скриншот

Напомним, важный пункт пропуска на границе Украины и Молдовы "Рени — Джюрджюлешть", который располагается в Одесской области, планируют снова реконструировать. Также мы писали, что изменились правила въезда в Молдову и теперь без техосмотра не пустят в страну.