Суддю одеського адмінсуду відправили у відставку

Одеський суддя Олег Глуханчук. Фото: Юридична практика

Вища рада правосуддя відправила у відставку суддю Одеського окружного адміністративного суду. Відомо, що Олегу Глуханчуку, якого називають адвокатом "короля контрабанди" Альперіна, держава виплачуватиме довічне утримання у майже 100 тисяч гривень.

Про це повідомили розслідувачі видання "Слідство.Інфо".

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Зазначимо, що попри закон, Глуханчук 15 років залишався головою суду, що порушує правовий принцип змінності влади. Цей суддя доволі відомий в Україні. Наприклад, активісти протестували під судом, де він працював, з вимогою звільнення судді через те, що він співпрацював з Вадимом Альперіним — "відомим одеським контрабандистом".

Корупційні скандали Глуханчука

На початку 2017 року в Одесі поліція зупинила автівку "Тойота Тундра", за кермом якої виявився Олег Глуханчук. Чоловік відмовився проходити тест на рівень алкоголю в крові. Глуханчук звертався до правоохоронців на "ти" та допускав нецензурні й принизливі фрази.

У 2019 році дружина Глуханчука змогла купити два нежитлові приміщення в Одесі сумарною вартістю 312 тис. грн, коли згідно з деклараціями їй не вистачало на те коштів.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) закрив кримінальне провадження щодо порушень на митниці. Вона стосується одеського бізнесмена Вадима Альперіна та його злочинної групи, яка займалася транспортуванням контрабанди.