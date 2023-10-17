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Пожизненное содержание от государства: судью одесского админсуда отправили в отставку

17 октября 2023 15:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Судью одесского админсуда отправили в отставку
Одесский судья Олег Глуханчук. Фото: Юридическая практика
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Высший совет правосудия отправил в отставку судью Одесского окружного административного суда. Известно, что Олегу Глуханчуку, которого называют адвокатом "короля контрабанды" Альперина, государство будет выплачивать пожизненное содержание почти в 100 тыс. грн.

Об этом сообщили расследователи издания "Слідство.Інфо".

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Отметим, что, несмотря на закон, Глуханчук 15 лет оставался председателем суда, нарушающим правовой принцип сменности власти. Этот судья достаточно известен в Украине. Например, активисты протестовали под судом, где он работал, с требованием увольнения судьи из-за того, что он сотрудничал с Вадимом Альпериным — "известным одесским контрабандистом".

Коррупционные скандалы Глуханчука

В начале 2017 года в Одессе полиция остановила автомобиль "Тойота Тундра", за рулем которого оказался Олег Глуханчук. Мужчина отказался проходить тест на уровень алкоголя в крови. Глуханчук обращался к правоохранителям на "ты" и допускал нецензурные и унизительные фразы.

В 2019 году жена Глуханчука смогла купить два нежилых помещения в Одессе суммарной стоимостью 312 тыс. грн, когда согласно декларациям ей не хватало на это средств.

Напомним, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) закрыл уголовное производство по нарушениям на таможне. Она касается одесского бизнесмена Вадима Альперина и его преступной группы, занимавшейся транспортировкой контрабанды.

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