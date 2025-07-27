Завідувач психіатричного відділення у Миколаєві виписував фіктивні довідки ухилянтам

Лікар з грошима. Фото ілюстративне: depositphotos

Завідувач психіатричного відділення однієї з лікарень Миколаєва разом з колегою за хабарі виписував фіктивні довідки для ухилянтів. Однак ділка на цьому викрили, а суд відсторонив його від займаної посади.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Завідувач психіатричного відділення №7 КНП "Миколаївський обласний центр психічного здоров’я", за даними слідства, разом з колегою ставили чоловікам фіктивні діагнози про психічні розлади. За допомогою довідок, які виписував лікар, військовозобов’язані уникали мобілізації. Така послуга коштували до 3000 доларів США з клієнта.

Правоохоронці задокументували передачу 1000 доларів спільнику завідувача відділення та затримали обох фігурантів.

Що вирішив суд

Суд розглянув докази сторони обвинувачення та погодився з обґрунтованістю підозри. Через це завідувача відділення відсторонили з посади з метою забезпечення ефективності подальшого розслідування.

Дії фігуранта підпадають під ч.1 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Згідно з санкцією статті, йому загрожує до 4 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіків, які перевозили ухилянтів. А також про те, як посадовця міськради викрили на хабарі.