Заведующий психиатрическим отделением в Николаеве выписывал фиктивные справки уклонистам

Врач с деньгами. Фото иллюстративное: depositphotos

Заведующий психиатрическим отделением одной из больниц Николаева вместе с коллегой за взятки выписывал фиктивные справки для уклонистов. Однако дельца на этом разоблачили, а суд отстранил его от занимаемой должности.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Заведующий психиатрическим отделением №7 КНП "Николаевский областной центр психического здоровья", по данным следствия, вместе с коллегой ставили мужчинам фиктивные диагнозы о психических расстройствах. С помощью справок, которые выписывал врач, военнообязанные избегали мобилизации. Такая услуга стоили до 3000 долларов США с клиента.

Правоохранители задокументировали передачу 1000 долларов сообщнику заведующего отделением и задержали обоих фигурантов.

Что решил суд

Суд рассмотрел доказательства стороны обвинения и согласился с обоснованностью подозрения. Поэтому заведующего отделением отстранили от должности с целью обеспечения эффективности дальнейшего расследования.

Действия фигуранта подпадают под ч.1 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Согласно санкции статьи, ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о мужчинах, которые перевозили уклонистов. А также о том, как чиновника горсовета разоблачили на взятке.