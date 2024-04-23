Доїхати до Бесарабії буде неможливо — які ризики

Дорогу з Одеси до Бессарабії може затопити. Ілюстративне фото: Depositphotos

У регіоні очікуються значні підвищення рівнів води на 0.2-0.7 м над поточними рівнями. Через повідь є висока ймовірність затоплення траси Одеса-Рені.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Небезпека у регіоні

Через підвищену кількість опадів синоптики прогнозують ймовірне затоплення автодороги сполучення Одеса-Рені. Окрім цього, вода може бути й на території сільськогосподарських угідь у ряді сіл, які знаходяться біля водойм.

"Можливе початок затоплення сільськогосподарських угідь ряду прирічкових сіл, порушенням транспортного руху. Можливий вихід води на трасу Одеса-Рені", — йдеться у повідомленні відомства.

Екстрені служби допомоги

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Ми також писали, що проїхати в Подільський та Роздільнянський райони, які межують з так званим Придністров'ям, можна буде лише зі спеціальними перепустками. Такі дозволи будуть видавати співробітники Подільського прикордонного загону.

Додамо, що у Державній прикордонній службі нещодавно затвердили нові правила в'їзду до Бессарабії. Зокрема, власники бізнесу повинні завчасно надавати відповідні документи до прикордонників, аби туристи змогли без проблем потрапити у регіон.