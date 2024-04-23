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Доїхати до Бесарабії буде неможливо — які ризики

23 квітня 2024 17:05
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Доїхати до Бесарабії буде неможливо — які ризики
Дорогу з Одеси до Бессарабії може затопити. Ілюстративне фото: Depositphotos
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У регіоні очікуються значні підвищення рівнів води на 0.2-0.7 м над поточними рівнями. Через повідь є висока ймовірність затоплення траси Одеса-Рені. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Через підвищену кількість опадів синоптики прогнозують ймовірне затоплення автодороги сполучення Одеса-Рені. Окрім цього, вода може бути й на території сільськогосподарських угідь у ряді сіл, які знаходяться біля водойм. 

"Можливе початок затоплення сільськогосподарських угідь ряду прирічкових сіл, порушенням транспортного руху. Можливий вихід води на трасу Одеса-Рені", — йдеться у повідомленні відомства. 

Екстрені служби допомоги

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Ми також писали, що проїхати в Подільський та Роздільнянський райони, які межують з так званим Придністров'ям, можна буде лише зі спеціальними перепустками. Такі дозволи будуть видавати співробітники Подільського прикордонного загону.

Додамо, що у Державній прикордонній службі нещодавно затвердили нові правила в'їзду до Бессарабії. Зокрема, власники бізнесу повинні завчасно надавати відповідні документи до прикордонників, аби туристи змогли без проблем потрапити у регіон.

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