Як проїхати до Бессарабії туристам — одеський адвокат дав роз'яснення
У Державній прикордонній службі нещодавно затвердили нові правила в'їзду до Бессарабії. Зокрема, власники бізнесу повинні завчасно надавати відповідні документи до прикордонників, аби туристи змогли без проблем потрапити у регіон.
Про це журналістам Новини.LIVE розповів одеський адвокат Олексій Шалару.
Як діяти туристам
Наразі потрапити до Бессарабії військовозобов'язаним практично неможливо без додаткових дозволів. Проте одеський адвокат пояснив, як можна проїхати до регіону у туристичних цілях. Йдеться про те, що у письмових заявах власників туристичного бізнесу мають бути вказані ПІБ туристів, а також дата їхньої поїздки. Щоб уникнути будь-яких проблем під час перетину пунктів пропуску, потрібно завчасно потурбуватися про наявність військово-облікових документів.
"Власники туристичного бізнесу повинні звертатися з письмовою заявою до 25 Прикордонного загону та вказувати ПІБ і дати поїздки. В принципі, це працює", — зазначив Олексій Шалару.
Спонтанний туризм
А от щодо непродуманої подорожі, то можуть виникнути проблеми. Особливо, якщо чоловік не матиме з собою військово-облікових документів.
"В минулому році людей повертали. Щоб не було цих проблем, треба потурбуватися завчасно про наявність усіх потрібних документів", — прокоментував правник.
Правила перетину кордону через Паланку
Для того, щоб виїхати у транзитну зону, чоловік призовного віку повинен звернутися за цим документом до:
- для подання звернень у письмовій формі (особисто або поштою): 67707, м. Білгород-Дністровський, вул. Військової слави, 14.
- для звернень в електронній формі:
- е-mail: [email protected]
- для отримання додаткової інформації щодо отримання дозволів просимо звертатися за телефоном: (04849)-6-01-98.
Водночас цей дозвіл не потрібен людям, які постійно проживають на півдні регіону або займаються перевезеннями вантажу.
Нагадаємо, що тепер проїхати в Подільський та Роздільнянський райони, які межують з так званим Придністров'ям, можна буде лише зі спеціальними перепустками. Такі дозволи будуть видавати співробітники Подільського прикордонного загону.
Читайте Новини.LIVE!