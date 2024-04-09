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Як проїхати до Бессарабії туристам — одеський адвокат дав роз'яснення

9 квітня 2024 17:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Як проїхати до Бессарабії туристам — одеський адвокат дав роз'яснення
Правозахисник про туристичний бізнес. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У Державній прикордонній службі нещодавно затвердили нові правила в'їзду до Бессарабії. Зокрема, власники бізнесу повинні завчасно надавати відповідні документи до прикордонників, аби туристи змогли без проблем потрапити у регіон.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів  одеський адвокат Олексій Шалару.
 

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Як діяти туристам

Наразі потрапити до Бессарабії військовозобов'язаним практично неможливо без додаткових дозволів. Проте одеський адвокат пояснив, як можна проїхати до регіону у туристичних цілях. Йдеться про те, що у письмових заявах власників туристичного бізнесу мають бути вказані ПІБ туристів, а також дата їхньої поїздки. Щоб уникнути будь-яких проблем під час перетину пунктів пропуску, потрібно завчасно потурбуватися про наявність військово-облікових документів. 

"Власники туристичного бізнесу повинні звертатися з письмовою заявою до 25 Прикордонного загону та вказувати ПІБ і дати поїздки. В принципі, це працює", — зазначив Олексій Шалару. 

Спонтанний туризм

А от щодо непродуманої подорожі, то можуть виникнути проблеми. Особливо, якщо чоловік не матиме з собою військово-облікових документів. 

"В минулому році людей повертали. Щоб не було цих проблем, треба потурбуватися завчасно про наявність усіх потрібних документів", — прокоментував правник.

Правила перетину кордону через Паланку

Для того, щоб виїхати у транзитну зону, чоловік призовного віку повинен звернутися за цим документом до: 

  • для подання звернень у письмовій формі (особисто або поштою): 67707, м. Білгород-Дністровський, вул. Військової слави, 14.
  • для звернень в електронній формі:
  • е-mail: [email protected]
  • для отримання додаткової інформації щодо отримання дозволів просимо звертатися за телефоном: (04849)-6-01-98.

Водночас цей дозвіл не потрібен людям, які постійно проживають на півдні регіону або займаються перевезеннями вантажу.

Нагадаємо, що тепер проїхати в Подільський та Роздільнянський райони, які межують з так званим Придністров'ям, можна буде лише зі спеціальними перепустками. Такі дозволи будуть видавати співробітники Подільського прикордонного загону.

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Одеська область
Новини Одеси
бізнес
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адвокат
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