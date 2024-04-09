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Как проехать в Бессарабию туристам — одесский адвокат дал разъяснение

9 апреля 2024 17:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Как проехать в Бессарабию туристам — одесский адвокат дал разъяснение
Правозащитник о туристическом бизнесе. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Государственной пограничной службе недавно утвердили новые правила въезда в Бессарабию. В частности, владельцы бизнеса должны заблаговременно предоставлять соответствующие документы пограничникам, чтобы туристы смогли без проблем попасть в регион.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал одесский адвокат Алексей Шалару.

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Попасть в Бессарабию военнообязанным практически невозможно без дополнительных разрешений. Однако одесский адвокат объяснил, как можно проехать в регион в туристических целях. Речь идет о том, что в письменных заявлениях владельцев туристического бизнеса должны быть указаны ФИО туристов, а также дата их поездки. Чтобы избежать каких-либо проблем при пересечении пунктов пропуска, нужно заблаговременно позаботиться о наличии военно-учетных документов.

"Владельцы туристического бизнеса должны обращаться с письменным заявлением в 25 Пограничный отряд и указывать ФИО и даты поездки. В принципе, это работает", — отметил Алексей Шалару.

Спонтанный туризм

А вот относительно непродуманного путешествия могут возникнуть проблемы. Особенно если мужчина не будет иметь с собой военно-учетных документов.

"В прошлом году людей возвращали. Чтобы не было этих проблем, нужно позаботиться заранее о наличии всех нужных документов", — прокомментировал юрист.

Правила пересечения границы через Паланку

Для того чтобы выехать в транзитную зону, мужчина призывного возраста должен обратиться за этим документом в:

  • для представления обращений в письменной форме (лично или почтой): 67707, г. Белгород-Днестровский, ул. Военная слава, 14.
  • для обращений в электронной форме:
  • е-mail: [email protected]
  • для получения дополнительной информации по получению разрешений просим обращаться по телефону: (04849)-6-01-98.

В то же время это разрешение не нужно людям, которые постоянно проживают на юге региона или занимаются перевозками грузов.

Напомним, что теперь проехать в Подольский и Раздельнянский районы, граничащие с так называемым Приднестровьем, можно будет только со специальными пропусками. Такие разрешения будут выдаваться сотрудниками Подольского пограничного отряда.

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