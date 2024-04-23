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Доехать до Бессарабии будет невозможно — какие риски

23 апреля 2024 17:05
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Доехать до Бессарабии будет невозможно — какие риски
Дорогу из Одессы в Бессарабию может затопить. Иллюстративное фото: Depositphotos
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В регионе ожидаются значительные повышения уровней воды на 0.2-0.7м над текущими уровнями. Из-за повода высока вероятность затопления трассы Одесса-Рени.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Опасность в регионе

Из-за повышенного количества осадков синоптики прогнозируют вероятное затопление автодороги сообщения Одесса-Рени. Кроме того, вода может быть и на территории сельскохозяйственных угодий в ряде деревень, которые находятся у водоемов.

"Возможно начало затопления сельскохозяйственных угодий ряда приречных сел, нарушением транспортного движения. Возможен выход воды на трассу Одесса-Рени", — говорится в сообщении ведомства.

Экстренные службы помощи

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Мы также писали, что проехать в Подольский и Раздельнянский районы, граничащие с так называемым Приднестровьем, можно будет только со специальными пропусками. Такие разрешения будут выдаваться сотрудниками Подольского пограничного отряда.

В Государственной пограничной службе недавно утвердили новые правила въезда в Бессарабию. В частности, владельцы бизнеса должны заблаговременно предоставлять соответствующие документы пограничникам, чтобы туристы смогли без проблем попасть в регион.

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