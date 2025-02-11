Видавали мисливські посвідчення за гроші в Одесі — деталі

Підозрюваний після затримання. Фото: Одеська обласна прокуратура

Троє посадовців Південного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства за гроші видавали посвідчення з дозволом на полювання. Чоловіків затримали, і тепер їм загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

Посадовці розробили механізм маніпуляцій у процесі складання іспитів для отримання мисливських посвідчень. Для реалізації плану вони також залучали членів екзаменаційної комісії. Тариф за успішне проходження випробувань становив від 2000 гривень з кожного кандидата. Загалом підозрювані отримали хабарями понад 100 тисяч гривень, але під час одержання чергового траншу їх затримали правоохоронці.

Яке покарання загрожує

Наразі посадовців тримають під вартою та оголосили їм про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара). За це їм загрожує від 8 до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати деякі посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаю, нещодавно ми писали про військового, який погрожував підірвати суд. А також про чиновницю, яка продавала місця під магазини.

